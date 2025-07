Officiel : Mohamed Diakité signe à Ulm pour trois ans et rejoint un programme reconnu

Mohamed Diakite (2,05 m, 19 ans) a officiellement rejoint Ulm ce mardi 8 juillet, comme prévu. L’ancien joueur du Saint-Quentin Basketball s’est engagé pour trois saisons avec le club allemand, habitué à miser sur les jeunes talents français. Encore en rodage au niveau professionnel, le poste 4/3 espère franchir un palier au sein de la structure du OrangeCampus.

𝖭Ä𝖢𝖧𝖲𝖳𝖤𝖲 𝖳𝖠𝖫𝖤𝖭𝖳 𝖠𝖴𝖲 𝖥𝖱𝖠𝖭𝖪𝖱𝖤𝖨𝖢𝖧 🇫🇷



Mit Mohamed Diakite folgt das nächste französische Top-Talent dem Ruf an den OrangeCampus 🚀



#uuulmer #weareone | 📷 FIBA — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) July 8, 2025

Un potentiel toujours intact malgré une saison discrète à Saint-Quentin

À 19 ans, Mohamed Diakité reste un projet à potentiel. Malgré une première saison professionnelle discrète à Saint-Quentin – moins de 5 minutes de moyenne en Betclic ELITE et en BCL –, l’international U19 a du se résoudre à évoluer avec l’équipe Espoirs (17,3 points et 8,3 rebonds en moyenne), même si celle-ci a connu de mauvais résultats collectifs.

Repéré très tôt, Diakité a notamment participé à trois éditions du tournoi ANGT, atteignant la finale en 2024 à Berlin. En 2022, le Poitevin avait été nommé dans le cinq idéal de l’Euro U16 après avoir décroché le bronze avec la France (9,4 points et 8,4 rebonds).

Plus récemment, il a disputé le Basketball Without Borders Global Camp aux États-Unis, lors du All-Star Game NBA 2025, et a représenté les Bleuets à la Coupe du monde U19 en Suisse, avec des statistiques modestes (5,1 points et 2,6 rebonds), dans une équipe de France diminuée où il aurait pu prendre davantage de responsabilités.

Ulm séduit par le profil de Diakité

Comme Noa Essengue avant lui, Mohamed Diakité a été séduit par le projet du Ratiopharm Ulm. « Dès que j’ai rencontré l’organisation, le staff et les coaches, j’ai su que c’était l’endroit idéal pour me développer en tant que joueur et en tant qu’homme. J’ai hâte de découvrir l’ambiance de la ratiopharm arena », a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

Le coach Ty Harrelson s’est lui aussi montré enthousiaste : « J’ai hâte de travailler avec Mo. C’est un grand talent et je suis curieux de voir comment il va s’intégrer dans l’équipe. » Le directeur sportif Thorsten Leibenath a, de son côté, souligné le profil du joueur : « Mo possède des qualités athlétiques impressionnantes et peut devenir un ailier-fort très polyvalent, notamment grâce à son tir extérieur. »