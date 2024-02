Quatre Français sélectionnés pour le Basketball Without Borders (BWB) Global camp 2024

Quatre joueurs français nés en 2006 vont participer au Basketball Without Borders (BWB) Global camp du 16 au 18 février à Indianapolis (Indiana). L’intérieur de l’Elan Chalon Noah Badibanga (2,00 m, 17 ans, 12,3 points à 48,1% de réussite aux tirs, dont 24,2% à 3-points, 4,3 rebonds, 2,3 passes décisives et 4,2 balles perdues en 26 minutes en Espoirs cette saison) retrouvera les pensionnaires du Pôle France Mohamed Diakité (2,05 m, 17 ans, 7,2 points à 34,8%, 3,8 rebonds et 1,2 passes décisives en 23 minutes en Nationale 1) et Nolan Traore (1,91 m, 17 ans, 16 points à 42,4%, 3,2 rebonds, 5,3 passes décisives, 2,3 interceptions et 3,2 balles perdues en 29 minutes en Nationale 1) ainsi que leur ancien coéquipier Noa Essengue (2,05 m, 17 ans, 7 entrées en Bundesliga et autant en EuroCup), qui évolue du côté d’Ulm en Allemagne.



Cet évènement réuni 40 prospects internationaux en marge du All-Star Game NBA. Une sélection féminine est normalement également présente, avec régulièrement des joueuses françaises invitées.

Les 40 joueurs sélectionnés pour le Basketball Without Borders (BWB) Global camp 2024 :