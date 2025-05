Mohamed Diakité veut prendre son envol depuis Ulm en Allemagne

Formé à Poitiers puis au Pôle France, Mohamed Diakite (2,10 m, 19 ans) a fait ses débuts professionnels cette saison avec Saint-Quentin, entre Betclic ELITE. Si son temps de jeu en équipe première est resté limité, l’ailier longiligne devrait rebondir dans un programme européen réputé pour la formation : Ulm, en Allemagne.

Direction Ulm pour Mohamed Diakité

Après une première saison chez les pros à Saint-Quentin, où il a disputé 9 rencontres de Betclic ELITE pour des statistiques modestes (1,7 point et 0,4 rebond en 4 minutes de moyenne), Mohamed Diakité s’apprête à changer de cap. Le jeune ailier va rejoindre le club allemand d’Ulm, selon nos informations. Il y est attendu comme le successeur de Noa Essengue (2,05 m, 18 ans), autre Français de la génération 2006 avec qui il a joué au Pôle France et en équipe de France, qui a explosé en Bundesliga cette saison et devrait être sélectionné au premier tour de la prochaine Draft NBA.

Plutôt que de suivre la voie universitaire aux États-Unis – pourtant couramment empruntée par les joueurs de son profil – Mohamed Diakité devrait faire le choix d’un développement structuré au sein d’un club européen reconnu pour son travail avec les jeunes. À Ulm, s’il venait à manquer de temps de jeu, il pourra bénéficier de la OrangeAcademy, l’équipe de ProB (D3 allemande) qui sert de rampe de lancement pour les espoirs du club.

🇫🇷 6'9" Wing Mohamed Diakité (2006) who plays for Saint Quentin U21 had an explosive performance against Dijon 23 points (60% FG – 50% 3pts)

11 rebounds

4 blocks Mohamed Diakite delivered a strong performance with 23 points, 11 rebounds, and 4 blocks. He was effective from… pic.twitter.com/dolDb0sHO3 — Scouting lab (@scouting_lab) March 30, 2025

À Saint-Quentin, faute de temps de jeu avec les pros, son impact s’est surtout fait ressentir en Espoirs ELITE en fin de saison. En 13 matchs disputés, il tournait à 16,2 points, 7,6 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne, au sein d’une équipe en difficulté. Joueur à fort potentiel, très mobile pour sa taille, il espère franchir un cap notamment sur le tir extérieur (33,8% à 3-points sur plus de 6 tentatives à 3-points par match en Espoirs).

Ce départ s’inscrit dans une tendance croissante : de plus en plus de jeunes Français choisissent l’Allemagne pour y parfaire leur formation, séduits par la structure des clubs et la possibilité d’intégrer rapidement des effectifs professionnels. Ulm a ainsi vu passer Killian Hayes, Pacôme Dadiet et donc Noa Essengue ces dernières années. Tous ont ou vont être draftés. Mohamed Diakite suivra-t-il le même chemin ?