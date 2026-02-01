Thomas Heurtel est officiellement de nouveau sélectionnable en équipe de France

Thomas Heurtel va-t-il pouvoir honorer, un jour, sa 100e sélection en équipe de France ? Alors que son compteur est bloqué à 99 depuis la finale de l’EuroBasket 2022, suite à sa décision de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg qui contrevenait alors la charte signée où il s’engageait à ne pas rejoindre un club russe, le meneur de l’ASVEL est officiellement, de nouveau, sélectionnable chez les Bleus.

Impossible de faire autrement suite au retour de Labeyrie ?

Ce qui n’est pas une surprise, sachant que Louis Labeyrie, passé par Kazan ces trois dernières saisons, a été convoqué par Frédéric Fauthoux pour la dernière fenêtre internationale en novembre.

À la simple différence près que l’intérieur de Gran Canaria n’a pas été au cœur de la même polémique que Thomas Heurtel, signataire de cette charte afin de pouvoir participer à l’Euro et officiellement annoncé par le Zénith Saint-Pétersbourg trois jours après la finale. De quoi l’exclure durablement de l’équipe de France, conformément à la décision du Bureau Fédéral du 28 juillet 2022, la FFBB jurant avoir appris l’information sur Twitter. Une version contestée de longue date par le joueur qui a toujours clamé que la fédération avait « fermé les yeux » afin de pouvoir compter sur ses services à l’Euro.

Le cas Heurtel a donc été au menu du Bureau Fédéral des 19 et 20 décembre 2025. Sous la houlette du président Jean-Pierre Hunckler, le Comité Directeur a voté en faveur de la levée de l’interdiction pour les joueurs (ou joueuses) n’étant plus sous contrat en Russie d’évoluer en équipe de France.

Le cas Heurtel ne devient donc plus qu’une question surprise

Ce qui, pour Thomas Heurtel, va désormais pouvoir uniquement déplacer le débat sur le domaine sportif : à savoir, les Bleus ont-ils réellement besoin de compter sur un meneur de 36 ans pour les fenêtres de qualification ?

« Si le physique suit et qu’on m’appelle, c’est oui », disait le Villeurbannais en novembre, au micro de L’Équipe. « C’est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Je m’entends bien avec Freddy (Fauthoux). Mais cela ne dépend pas que de lui. » Désormais, cela ne dépend que de lui…