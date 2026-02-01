Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Thomas Heurtel est officiellement de nouveau sélectionnable en équipe de France

Privé de l'équipe de France depuis le 21 septembre 2022, date de l'officialisation de sa signature au Zénith Saint-Pétersbourg, Thomas Heurtel est de nouveau sélectionnable. Le Bureau Fédéral a officiellement levé l'interdiction pour les joueurs ayant évolué en Russie de rejoindre les Bleus.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Heurtel est officiellement de nouveau sélectionnable en équipe de France

Banni des Bleus depuis 2022, Thomas Heurtel peut se remettre à rêver d’une 100e sélection en équipe de France

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Thomas Heurtel va-t-il pouvoir honorer, un jour, sa 100e sélection en équipe de France ? Alors que son compteur est bloqué à 99 depuis la finale de l’EuroBasket 2022, suite à sa décision de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg qui contrevenait alors la charte signée où il s’engageait à ne pas rejoindre un club russe, le meneur de l’ASVEL est officiellement, de nouveau, sélectionnable chez les Bleus.

Impossible de faire autrement suite au retour de Labeyrie ? 

Ce qui n’est pas une surprise, sachant que Louis Labeyrie, passé par Kazan ces trois dernières saisons, a été convoqué par Frédéric Fauthoux pour la dernière fenêtre internationale en novembre.

Après trois ans à Kazan, Louis Labeyrie avait rejoué avec l’équipe de France en novembre (photo : Baptiste Da Costa)

À la simple différence près que l’intérieur de Gran Canaria n’a pas été au cœur de la même polémique que Thomas Heurtel, signataire de cette charte afin de pouvoir participer à l’Euro et officiellement annoncé par le Zénith Saint-Pétersbourg trois jours après la finale. De quoi l’exclure durablement de l’équipe de France, conformément à la décision du Bureau Fédéral du 28 juillet 2022, la FFBB jurant avoir appris l’information sur Twitter. Une version contestée de longue date par le joueur qui a toujours clamé que la fédération avait « fermé les yeux » afin de pouvoir compter sur ses services à l’Euro.

LIRE AUSSI

Le cas Heurtel a donc été au menu du Bureau Fédéral des 19 et 20 décembre 2025. Sous la houlette du président Jean-Pierre Hunckler, le Comité Directeur a voté en faveur de la levée de l’interdiction pour les joueurs (ou joueuses) n’étant plus sous contrat en Russie d’évoluer en équipe de France.

Le cas Heurtel ne devient donc plus qu’une question surprise

Ce qui, pour Thomas Heurtel, va désormais pouvoir uniquement déplacer le débat sur le domaine sportif : à savoir, les Bleus ont-ils réellement besoin de compter sur un meneur de 36 ans pour les fenêtres de qualification ?

LIRE AUSSI

« Si le physique suit et qu’on m’appelle, c’est oui », disait le Villeurbannais en novembre, au micro de L’Équipe. « C’est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Je m’entends bien avec Freddy (Fauthoux). Mais cela ne dépend pas que de lui. » Désormais, cela ne dépend que de lui…

D’autres internationaux également concernés

Dernière internationale en date passée par la Russie, avec 11 matchs à Syktyvkar en début de saison, Ana Tadic peut rêver d’un retour en équipe de France, trois ans et demi après sa dernière apparition. L’intérieure franco-serbe rayonne actuellement en EuroCup avec le club grec de l’Athinaïkos.

Chez les hommes, Louis Labeyrie a déjà signé son retour en février dernier. Si Frédéric Fauthoux souhaite un intérieur d’EuroLeague, l’expérimenté Amath M’Baye est également de nouveau sélectionnable.

En revanche, actuellement toujours sous contrat au CSKA Moscou, Livio Jean-Charles reste persona non grata.

 

FFBB
FFBB
Suivre
France
France
Suivre
Russie
Russie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gomma
Ce serait bien qu'il ait une nouvelle sélection (disons sur des fenêtres) pour refermer l'histoire sur une note positive, et passer à autre chose. "Faire la paix" en quelque sorte.
Répondre
(1) J'aime
bill_laimbeer
Ou pas
Répondre
(2) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Le carton de Basket Landes à Toulouse, Bourges solide face à La Roche Vendée
Équipe de France
00h00Thomas Heurtel est officiellement de nouveau sélectionnable en équipe de France
NBA
00h00Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d’être décalé !
Betclic ELITE
00h00« Au-delà des espérances », Nanterre « a peut-être changé d’ambitions » cette saison, au cœur d’une série de victoires historique
Liga Endesa
00h00Le champion de France 2018 Justin Cobbs au renfort de Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
Betclic ELITE
00h00Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy
Betclic ELITE
00h00Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Kenny Pohto un petit tour et puis s’en va
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d’être décalé !
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
1 / 0