Thomas Heurtel : « La charte était bidon, tout le monde était au courant que j’allais au Zénith »

Privé d’équipe de France depuis sa signature au Zénith Saint-Pétersbourg, Thomas Heurtel est revenu sur cette situation dans un entretien avec SKWEEK à paraître vendredi. Le diffuseur a tout de même partagé un extrait en forme de teaser dès ce jeudi.

Dans cette pastille de quelques secondes, on a la confirmation de ce que tout le monde savait déjà. À savoir que la FFBB lui a bien fait signer la charte (où il s’engage à ne pas évoluer en Russie ou en Biélorussie), tout en étant parfaitement consciente qu’il avait déjà donné son accord au Zénith Saint-Pétersbourg. Il ne pouvait d’ailleurs pas en être autrement puisque BeBasket a annoncé son arrivée en Russie dès le 1er juillet 2022 et que le sujet de l’attestation fédérale est arrivé sur la table au 1er août 2022.

« Bien sûr qu’ils savent. Bien sûr que la charte était quelque chose de bidon. C’est pour ça qu’il faut la déchirer, tout le monde était au courant ! » Thomas Heurtel, sur SKWEEK

D’un côté, Thomas Heurtel a donné sa parole d’honneur à ne pas signer en Russie, alors que son contrat avec le Zénith était déjà bouclé. De l’autre, la FFBB lui a fait parapher une charte en fermant les yeux sur une réalité qu’elle ne pouvait ignorer, évacuant le sujet sous le tapis jusqu’à la fin de l’EuroBasket, dans une sorte d’hypocrisie ambiante et un déplaisant jeu d’intérêts mutuels : le héros de Madrid 2014 voulait faire l’Euro, l’équipe de France avait besoin d’un meneur titulaire. Son arrivée à Saint-Pétersbourg fut d’ailleurs opportunément officialisée 72 heures après la finale perdue face à l’Espagne… Et maintenant, à moins de six mois des Jeux Olympiques, le All-Star de VTB League est toujours inéligible à un retour en sélection, malgré la porte entrouverte par la fédération depuis le fiasco de Jakarta.