Thomas Heurtel All-Star en VTB League

Pour la deuxième année consécutive, Thomas Heurtel (1,89 m, 34 ans) a été sélectionné pour le All-Star Game de VTB League le 18 février prochain à Moscou. L’occasion, peut-être, d’honorer son rendez-vous manqué avec le match des étoiles du basket russe puisqu’il avait dû décliner sa sélection l’an dernier à cause d’une blessure.

Le meneur du Zénith Saint-Pétersbourg (12,9 points à 44%, 2,3 rebonds et 8,2 passes décisives) a fait partie des six joueurs sélectionnés par les journalistes, recueillant 13 votes parmi les 19 médias (16 de Russie, un de Biélorussie, un du Kazakhstan et un de… Serbie) appelés à constituer leur sélection. Meilleur passeur de VTB League, il sera accompagné par un autre ancien de Betclic ÉLITE : DeVaughn Akoon-Purcell, décrit comme « un cancer » au Portel par Éric Girard en 2018/19.

Respectivement choisis à 8 et 3 reprises, Amath M’Baye et Louis Labeyrie (All-Star l’an dernier) n’ont pas fait l’objet d’assez de suffrages. Mais il reste 12 places à prendre, attribuées par les entraîneurs et la ligue.