Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy

Betclic ELITE - Empêtré dans une spirale négative avant les fêtes de fin d'année, Gravelines-Dunkerque semble relever peu à peu la tête en 2026. Une réaction positive que Jean-Christophe Prat apprécie après le succès à Nancy, récompensant les efforts d'un groupe maritime resté soudé dans la houle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy

Jean-Christophe Prat savoure la nouvelle dynamique de son BCM.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Gravelines-Dunkerque est-il sur le chemin de la rédemption ? Après la sonnette d’alarme tirée par Jean-Christophe à Noël, conduisant à des réajustements, le BCM vient d’enregistrer un deuxième succès de rang. Une victoire à Nancy (88-93), une semaine après celui contre Dijon, dans laquelle le BCM a fait parler une remarquable force collective pour dominer le SLUC Nancy en terres lorraines.

Alors qu’un autre concurrent direct pour le maintien s’annonce le weekend prochain avec Saint-Quentin. Les Nordistes ont enregistré ainsi leur 2e match à l’extérieur de la saison, avec des signes de progression évidents aux yeux de Jean-Christophe Prat, qui ne boude pas sa satisfaction dans les colonnes de La Voix du Nord.

LIRE AUSSI

« On s’entraîne mieux, avec de l’intensité, et ça se ressent en match »

Battu par plus fort en début d’an 2026 (Cholet, Monaco, Strasbourg), Gravelines revient surtout d’une disette de six matchs avant les fêtes, alourdie par la perte sur blessure de son capitaine Vafessa Fofana. Comme l’avait annoncé son technicien mi-décembre, Gravelines fait tout pour survivre à tout ce qui arrive. La victoire à Nancy donne l’impression d’un acte fondateur pour la suite, après une période de remise en question. « C’est un groupe qui vit super bien. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’a pas explosé », explique le coach Prat, qui constate une remobilisation de ses troupes sur les dernières semaines. « Depuis 2026, on s’entraîne mieux avec de l’intensité et ça se ressent en match. »

LIRE AUSSI

Evidemment, Gravelines peut encore mieux faire, ayant « manqué de précision et n’ayant pas été bon défensivement sur des détails travaillés ». Mais Jean-Christophe Prat relève surtout la satisfaction de son groupe, qui a idéalement combiné à Gentilly. Cinq joueurs terminent à 11 points ou plus, avec un cinq majeur particulièrement efficace. Le vétéran Chris Babb a montré la voie avec ses 21 points, tandis que la recrue Jacob Gilyard prend peu à peu sa place. Une bouffée d’air frais pour un groupe classé à la 14e place de Betclic ELITE, et qui pourrait même grimper d’un rang en cas de défaite de Boulazac à Paris ce dimanche.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
Betclic ELITE
00h00Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy
Betclic ELITE
00h00Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Kenny Pohto un petit tour et puis s’en va
Thomas Heurtel a régalé vendredi soir avec 12 passes décisives en 22 minutes
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel régale en EuroLeague : 12 passes décisives, un record personnel cette saison
Chrystel Ongenda prend du galon
NM1
00h00Assistante-coach d’Orchies, Chrystel Ongenda prend un poste de sélectionneur
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo et Landerneau dominent, Charnay paie son retard à l’allumage contre Villeneuve-d’Ascq
Betclic ELITE
00h00L’ancien Manceau Abdoulaye Ndoye gâche le retour de Guillaume Vizade sur le banc du MSB !
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
1 / 0