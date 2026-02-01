Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy

Gravelines-Dunkerque est-il sur le chemin de la rédemption ? Après la sonnette d’alarme tirée par Jean-Christophe à Noël, conduisant à des réajustements, le BCM vient d’enregistrer un deuxième succès de rang. Une victoire à Nancy (88-93), une semaine après celui contre Dijon, dans laquelle le BCM a fait parler une remarquable force collective pour dominer le SLUC Nancy en terres lorraines.

Alors qu’un autre concurrent direct pour le maintien s’annonce le weekend prochain avec Saint-Quentin. Les Nordistes ont enregistré ainsi leur 2e match à l’extérieur de la saison, avec des signes de progression évidents aux yeux de Jean-Christophe Prat, qui ne boude pas sa satisfaction dans les colonnes de La Voix du Nord.

« On s’entraîne mieux, avec de l’intensité, et ça se ressent en match »

Battu par plus fort en début d’an 2026 (Cholet, Monaco, Strasbourg), Gravelines revient surtout d’une disette de six matchs avant les fêtes, alourdie par la perte sur blessure de son capitaine Vafessa Fofana. Comme l’avait annoncé son technicien mi-décembre, Gravelines fait tout pour survivre à tout ce qui arrive. La victoire à Nancy donne l’impression d’un acte fondateur pour la suite, après une période de remise en question. « C’est un groupe qui vit super bien. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’a pas explosé », explique le coach Prat, qui constate une remobilisation de ses troupes sur les dernières semaines. « Depuis 2026, on s’entraîne mieux avec de l’intensité et ça se ressent en match. »

Evidemment, Gravelines peut encore mieux faire, ayant « manqué de précision et n’ayant pas été bon défensivement sur des détails travaillés ». Mais Jean-Christophe Prat relève surtout la satisfaction de son groupe, qui a idéalement combiné à Gentilly. Cinq joueurs terminent à 11 points ou plus, avec un cinq majeur particulièrement efficace. Le vétéran Chris Babb a montré la voie avec ses 21 points, tandis que la recrue Jacob Gilyard prend peu à peu sa place. Une bouffée d’air frais pour un groupe classé à la 14e place de Betclic ELITE, et qui pourrait même grimper d’un rang en cas de défaite de Boulazac à Paris ce dimanche.