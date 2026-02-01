Le Portel : Kenny Pohto un petit tour et puis s’en va

Arrivé il y a seulement quelques jours sur la Côte d’Opale pour renforcer un secteur intérieur en chantier, le pivot suédois Kenny Pohto (2,11 m) ne portera finalement pas les couleurs stellistes plus longtemps. Le Portel a officialisé son départ immédiat ce week-end.

Un essai non concluant au Chaudron

Il n’aura fallu que quelques séances d’entraînement pour que le staff de l’ESSM prenne sa décision. Arrivé à l’essai pour pallier les départs et blessures dans la raquette, le jeune international suédois n’a pas convaincu les dirigeants portelois de prolonger l’aventure.

Malgré un CV universitaire intéressant (Wichita State, UC Santa Barbara) et une première pige remarquée en Hongrie plus tôt cette saison, le profil du natif de Stockholm ne semble pas correspondre aux besoins immédiats de l’équipe pour la suite du championnat de Betclic ELITE.

Le communiqué officiel du club

Dans un message bref adressé à ses supporters, l’ESSM a clarifié la situation :

« Arrivé dans le courant de la semaine au Portel, Kenny Pohto ne prolongera pas l’aventure au club. Le club n’ayant pas souhaité prolonger l’aventure avec le joueur, le staff sportif se met d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau joueur. »

La quête du pivot continue

Ce départ précipité laisse le secteur intérieur stelliste toujours sous tension. Privé de Mathieu Boyer (blessure) et suite au départ de l’Américain Tyshaun Crawford, le club se retrouve à nouveau dans l’obligation de scruter le marché des transferts.

L’objectif pour le staff sportif reste le même : dénicher le profil « dynamique et combatif » capable de stabiliser la défense et de peser au rebond. Le « Viking » suédois repart, mais l’urgence de densifier la rotation intérieure demeure la priorité absolue avant les prochaines échéances capitales pour le maintien.

Le Portel se déplace chez le leader Monaco ce dimanche pour la 18e journée de championnat.