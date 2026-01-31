La Slovénie plus proche que jamais de naturaliser un coéquipier de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers

Les premières rumeurs de l’automne 2025 devraient bel et bien aboutir sur du concret. Coéquipier de Luka Doncic chez les Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes serait en passe d’obtenir la nationalité slovène, selon les informations rapportées par BasketNews. Le joueur de 25 ans finalise actuellement les documents nécessaires pour devenir le joueur naturalisé de l’équipe nationale slovène.

Cette démarche permettrait à Hayes de renforcer la sélection de Luka Doncic lors des fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Sans sa superstar, la Slovénie a débuté les qualifications par des défaites contre l’Estonie et la Suède. Mais avec des renforts venus de NBA, la donne pourrait changer cet été, jusqu’à peut-être croiser le chemin des Bleus.

En effet, les trois premières équipes de son groupe se qualifieront pour le tour suivant, et croiseront avec le groupe de la France, la Finlande, la Hongrie et la Belgique.

Une solution à long terme dans la raquette slovène

Hayes avait confirmé pour la première fois en octobre ses efforts pour obtenir la nationalité slovène. Lorsque les intentions du joueur sont devenues publiques, la Fédération slovène de basket-ball avait déclaré qu’elle s’efforçait de garantir une solution à long terme au poste de pivot, Hayes étant considéré comme parfait pour ce rôle. Le processus d’obtention de la citoyenneté slovène serait désormais dans sa phase finale.

PROFIL JOUEUR Jaxson HAYES Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 25 ans (23/05/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 6,3 #281 REB 3,8 #200 PD 0,8 #371

Si les délais sont respectés, Hayes pourra représenter la Slovénie en juillet et août lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. L’idée de sa naturalisation est née grâce à son agent commun avec Dončić, Bill Duffy, qui avait déjà aidé au processus de naturalisation de Anthony Randolph par le passé.

Cette potentielle acquisition représenterait un renforcement majeur pour la Slovénie, offrant une présence physique supplémentaire dans la raquette pour accompagner le talent offensif de Dončić lors des prochaines échéances internationales.