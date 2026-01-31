Recherche
Qualif' Coupe du Monde

La Slovénie plus proche que jamais de naturaliser un coéquipier de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers

Potentielle adversaire de l'équipe de France sur le chemin de la Coupe du Monde 2027, la Slovénie devrait bel et bien accueillir le renfort d'un coéquipier de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Les démarches de naturalisation sont en bonne voie.
00h00
Résumé
La Slovénie plus proche que jamais de naturaliser un coéquipier de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers

Coéquipiers chez les Lakers, Luka Doncic et Jaxson Hayes devrait bel et bien se retrouver en sélection.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les premières rumeurs de l’automne 2025 devraient bel et bien aboutir sur du concret. Coéquipier de Luka Doncic chez les Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes serait en passe d’obtenir la nationalité slovène, selon les informations rapportées par BasketNews. Le joueur de 25 ans finalise actuellement les documents nécessaires pour devenir le joueur naturalisé de l’équipe nationale slovène.

Cette démarche permettrait à Hayes de renforcer la sélection de Luka Doncic lors des fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Sans sa superstar, la Slovénie a débuté les qualifications par des défaites contre l’Estonie et la Suède. Mais avec des renforts venus de NBA, la donne pourrait changer cet été, jusqu’à peut-être croiser le chemin des Bleus.

En effet, les trois premières équipes de son groupe se qualifieront pour le tour suivant, et croiseront avec le groupe de la France, la Finlande, la Hongrie et la Belgique.

Une solution à long terme dans la raquette slovène

Hayes avait confirmé pour la première fois en octobre ses efforts pour obtenir la nationalité slovène. Lorsque les intentions du joueur sont devenues publiques, la Fédération slovène de basket-ball avait déclaré qu’elle s’efforçait de garantir une solution à long terme au poste de pivot, Hayes étant considéré comme parfait pour ce rôle. Le processus d’obtention de la citoyenneté slovène serait désormais dans sa phase finale.

PROFIL JOUEUR
Jaxson HAYES
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 25 ans (23/05/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
6,3
#281
REB
3,8
#200
PD
0,8
#371

Si les délais sont respectés, Hayes pourra représenter la Slovénie en juillet et août lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. L’idée de sa naturalisation est née grâce à son agent commun avec Dončić, Bill Duffy, qui avait déjà aidé au processus de naturalisation de Anthony Randolph par le passé.

Cette potentielle acquisition représenterait un renforcement majeur pour la Slovénie, offrant une présence physique supplémentaire dans la raquette pour accompagner le talent offensif de Dončić lors des prochaines échéances internationales.

Slovénie
Slovénie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Doncic toujours aussi puant, cela dit, vu qu'il est bien moins bon qu'Omic, les rivaux y gagnent plutot au change
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
