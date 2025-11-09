Victor Wembanyama comparé à… Stephen Curry et Luka Doncic par ses compères !

Victor Wembanyama continue d’impressionner la NBA et ses adversaires ne tarissent pas d’éloges sur le prodige français. Récemment, deux joueurs ont trouvé des comparaisons flatteuses avec des superstars de la ligue pour décrire l’impact unique du pivot des San Antonio Spurs.

Wembanyama, un Luka Doncic version géante

Avant le choc entre les Lakers et les Spurs, Jaxson Hayes n’avait pas caché son admiration pour le Français. Interrogé par Dave McMenamin, le pivot des Los Angeles Lakers avait trouvé une comparaison saisissante : « Il fait 7-5 (2,26m) et il fait les mêmes choses que Luka. C’est dingue », avait-il lancé.

"He can dunk the ball standing up, so that’s like a 100% shot at the rim. So I’d shoot that over a 30-40% 3 every time. So I feel like that’s what we’re seeing." Jaxson Hayes on Victor Wembanyama’s improved shot selection this season. pic.twitter.com/lB39E6DDNo — Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2025

L’intérieur des Lakers avait également souligné la progression de Wembanyama dans sa sélection de tirs : « Il peut dunker sans sauter, donc c’est un tir qui rentre à 100 %. Si je le pouvais, je prendrais cette option ça à chaque fois plutôt qu’un tir à 3-points à 30 ou 40 % de réussite. C’est ce qu’on le voit faire aujourd’hui. »

Ces éloges s’appuyaient sur le début de saison exceptionnel du Français, qui tournait alors à 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres de moyenne, avec une adresse de 52,7 % au tir. Lors du match face aux Lakers, malgré la défaite (118-116), Wembanyama avait compilé 19 points et 8 rebonds avant de sortir pour six fautes à 1’39 de la fin.

« Peu de joueurs qui attirent autant l’attention

quand ils n’ont pas le ballon »

Samedi 8 novembre au soir, c’est De’Aaron Fox qui a trouvé une comparaison tout aussi éloquente après la victoire des Spurs face aux Pelicans (126-119). Meilleur marqueur de son équipe avec 24 points aux côtés des 18 points et 18 rebonds de Wembanyama, Fox a expliqué en conférence de presse : « Victor est comme Stephen Curry, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui attirent autant l’attention quand ils n’ont pas le ballon. Vic fait partie de ces gars-là, et il ouvre des opportunités pour tout le monde. »

Le meneur des Spurs, qui n’a par ailleurs joué que six matchs avec Wembanyama depuis son arrivée, voit déjà le potentiel de leur duo : « Bien évidemment, c’est toujours en construction. Mais je pense qu’on est complémentaires. » Influençant le jeu comme un arrière superstar mais dans un corps de géant, Wembanyama met déjà une grande partie de la Ligue d’accord, autant dans son équipe que chez ses adversaires.