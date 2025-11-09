Recherche
NBA

Double-double XXL pour Wembanyama, Risacher brille face aux Lakers, Sarr et Batum s’illustrent dans la défaite

NBA - Pourtant maladroit, Victor Wembanyama a signé une nouvelle ligne statistique impressionnante dans la cinquième victoire à domicile de la saison des Spurs contre la Nouvelle Orléans. Zaccharie Risacher s'est quant à lui mis en lumière à Atlanta face aux Lakers d'un Luka Doncic discret. Alexandre Sarr a signé un nouveau match complet pendant que Nicolas Batum a endossé son costume de tireur d'élite. Sidy Cissoko continue de son côté de se faire une place dans la rotation de Tiago Splitter à Portland.
00h00
Double-double XXL pour Wembanyama, Risacher brille face aux Lakers, Sarr et Batum s’illustrent dans la défaite

Malgré un manque d’adresse criant, Victor Wembanyama a signé 18 points et pris 18 rebonds face à la Nouvelle Orléans.

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Au lendemain de la victoire face à Houston dans le derby texan, Victor Wembanyama n’a même pas eu à forcer pour l’emporter 126-119 face aux Pelicans. Le phénomène a dû se contenter d’un 8/19 aux tirs qui ne l’a pas empêché de signer un nouveau double-double XXL : 18 points pour 18 rebonds, accompagnés de 3 passes et 3 contres. Le héros du match se nomme en réalité De’Aaron Fox, qui faisait son retour de blessure. 

Derrière lui, d’autres Français se sont illustrés ce samedi 8 novembre, notamment Zaccharie Risacher avec Atlanta, qui a fait tomber les Los Angeles Lakers de Luka Doncic.

Wembanyama en double 18, 5-0 pour les Spurs à domicile

Performant la veille face aux Rockets de son idole Kevin Durant (22 points, 8 rebonds), Victor Wembanyama a dû surmonter une véritable panne d’adresse pour contribuer à la performance collective de son équipe face à la Nouvelle Orléans (126-119). Malgré son 8/19 aux tirs, dont 2/9 à 3-points, et ses 5 ballons perdus, l’intérieur français s’est rendu disponible dans la raquette pour finalement signer 18 points et 18 rebonds en 32 minutes, dont plusieurs actions spectaculaires avec Stephon Castle en rampe de lancement.

 

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
18
PTS
18
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
126 119
NOP

Victor Wembanyama a toutefois pu compter sur un retour bienvenu après la blessure de Dylan Harper : celui de De’Aaron Fox à la mène. Pour son premier match de la saison, le “Renard” a porté l’assaut texan avec 24 points, à 9/14 aux tirs. Avec ce cinquième succès à la maison, les Spurs conservent leur invincibilité au Frost Bank Center, imprenable même quand “Wemby” ne donne pas pleine satisfaction.

Risacher mouline les Lakers

Le Français de la soirée, voire de la semaine, est peut-être Zaccharie Risacher finalement. Avec 19 points à 7/14 aux tirs, 4 passes et 2 interceptions, l’arrière-ailier a montré la voie aux Hawks. La franchise d’Atlanta s’est imposée à domicile 122-102 face aux Los Angeles Lakers de Luka Doncic. L’ancien Burgien a par ailleurs régalé le public géorgien en passant un moulin à vent en contre-attaque, pour donner 25 points d’avance aux locaux (90-65) en seconde mi-temps.

 

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
19
PTS
1
REB
4
PDE
Logo NBA
ATL
122 102
LAL

Cette nouvelle belle prestation du Français confirme sa bonne forme actuelle. Gêné par sa cheville en début de saison, Risacher reste sur trois matchs à 21, 16 et donc 19 points. Il profite d’un temps de jeu à la hausse depuis la blessure de Trae Young pour engranger des minutes supplémentaires et exprimer l’étendue de son talent des deux côtés du terrain. Côté Lakers, Luka Doncic s’est montré décevant malgré 22 points et 11 passes. Trop isolé, son manque d’adresse a empêché sa franchise de pleinement lutter.

Sarr se sauve dans le naufrage de Washington

Privés de Bilal Coulibaly blessé au mollet, les Washington Wizards ne décollent toujours pas en ce début de saison. Les Sorciers enchaînent une huitième défaite de suite en dix matchs, face à des Mavericks affamés cette fois-ci (105-111). Dans la médiocrité collective (41,6% aux tirs), Alexandre Sarr a tout de même passé une meilleure soirée que ses coéquipiers. Le Toulousain signe 17 points (à 6/16), 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions en 31 minutes.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
17
PTS
6
REB
5
PDE
Logo NBA
WAS
105 111
DAL

Numéro 1 de la dernière draft, Cooper Flagg a lui aussi dévissé (6/15 aux tirs) mais termine avec 12 points, 6 rebonds et 6 passes

 

Batum tireur d’élite, mais perd encore contre Phoenix

Deux jours après la défaite dans l’Arizona, les Los Angeles Clippers n’ont pas saisi l’opportunité de revanche qui se présentaient à domicile face aux Phoenix Suns (103-114). Revenus à moins de 10 points à six minutes du buzzer (90-98), les Californiens ont failli renverser le match grâce à leur sniper maison : Nicolas Batum. Le vétéran français a enregistré ses 9 points du match en 98 secondes, avec 3 tirs à 3-points primés. Mais l’effort est resté vain face aux Suns de Devin Booker (21 points, 10 rebonds, 9 passes).

 

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
9
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
LAC
103 114
PHO


Batum ajoute également 3 rebonds et 1 interception à sa performance de la soirée.

De la confiance pour Cissoko, pas pour Rupert et Essengue

Enfin, Sidy Cissoko a de nouveau joué plus d’un quart d’heure avec les Blazers de Portland, entraînés par Tiago Splitter. L’ancien Spur a apporté 3 points, 2 rebonds et 1 passes en 17 minutes aux joueurs de l’Oregon, qui repartent de Miami avec une défaite 136-131. Rayan Rupertt n’a pas joué, tout comme Noa Essengue avec Chicago (défaite à Cleveland 128-122).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
3
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
MIA
136 131
POR

 

