Les Flammes Carolo et Landerneau dominent, Charnay paie son retard à l’allumage contre Villeneuve-d’Ascq

Trois matchs de la 16e journée de La Boulangère Wonderligue étaient à l’affiche ce samedi soir, après le succès en ouverture du weekend de Lattes-Montpellier face à Chartres. Aucune réelle surprise n’est à signaler, même si Villeneuve-d’Ascq a tremblé pour composter son succès face à Charnay après un départ canon. Soirée plus tranquille pour Charleville-Mézières et Landerneau : On fait le point !

Villeneuve a failli tout gâcher

Un match peut-il vous échapper après avoir infligé un 20-0 en quelques minutes seulement ? L’ESBVA a bien failli répondre par l’affirmative à cette question, mais s’est finalement imposée dans la douleur à Charnay 67-79.

Devant de 24 points à la pause, les Nordistes ont ensuite levé le pied, ce qui a offert une fenêtre de remontada à Coralie Chabrier et ses coéquipières. Mais le trou d’air n’a fort heureusement duré qu’un temps pour les filles de Maxime Bezin, portées par les 15 points de Térézia Palenikova en sortie de banc et les 14 points de Sokhna Fall. Plus de peur que de mal donc.

Charleville et Landerneau tranquilles

Dans les deux autres matchs de la soirée, le suspense a tourné plus court. Les Flammes Carolo sont allées s’imposer largement à Angers 46-74, enfonçant toujours plus l’UFAB dans la crise. Les 13 points, 4 rebonds et 3 passes de Tiffany Clarke ont comme souvent montré la voie aux Flammes, qui mettent la pression sur Bourges en reprenant la 3e place du classement.

En Bretagne, la Cimenterie continue de reprendre son caractère imprenable, où Landerneau a écarté l’ASVEL Féminin sur le score de 67 à 56. Les 18 points de Caroline Hériaud en sortie de banc sont venus relayer le duo Rebecca Tsobgny – Harmoni Turner, qui cumulait 25 points. Victoire facile des joueuses de Wani Muganguzi, qui profitent de la défaite de Charnay pour s’installer plus confortablement dans le top 6 de Boulangère Wonderligue.

Difficile d’en dire autant pour l’ASVEL, qui s’est vue retirer des points au classement il y a quelques semaines. Un point seulement la sépare de la lanterne rouge Toulouse, qui reçoit le leader Basket Landes ce dimanche. Le match de La Roche Vendée face à Bourges clôturera le weekend d’élite féminine, dans un contexte peu serein pour le RVBC.