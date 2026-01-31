Recherche
La Boulangère Wonderligue

Les Flammes Carolo et Landerneau dominent, Charnay paie son retard à l’allumage contre Villeneuve-d’Ascq

LBWL - Les leaders ont répondu présent dans le mulitplex de la 16e journée de championnat. Charleville-Mézières n'a jamais tremblé, tout comme Landerneau ; mais Villeneuve-d'Ascq a bien failli frôler la catastrophe lors de son déplacement à Charnay. On fait le point !
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Flammes Carolo de Tiffany Clarke ont éteint tout suspense face à Angers.

Crédit photo : FIBA

Trois matchs de la 16e journée de La Boulangère Wonderligue étaient à l’affiche ce samedi soir, après le succès en ouverture du weekend de Lattes-Montpellier face à Chartres. Aucune réelle surprise n’est à signaler, même si Villeneuve-d’Ascq a tremblé pour composter son succès face à Charnay après un départ canon. Soirée plus tranquille pour Charleville-Mézières et Landerneau : On fait le point !

LIRE AUSSI

Villeneuve a failli tout gâcher

Un match peut-il vous échapper après avoir infligé un 20-0 en quelques minutes seulement ? L’ESBVA a bien failli répondre par l’affirmative à cette question, mais s’est finalement imposée dans la douleur à Charnay 67-79.

– Journée 16

Devant de 24 points à la pause, les Nordistes ont ensuite levé le pied, ce qui a offert une fenêtre de remontada à Coralie Chabrier et ses coéquipières. Mais le trou d’air n’a fort heureusement duré qu’un temps pour les filles de Maxime Bezin, portées par les 15 points de Térézia Palenikova en sortie de banc et les 14 points de Sokhna Fall. Plus de peur que de mal donc.

Térézia PALENIKOVA
Térézia PALENIKOVA
15
PTS
2
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
67 79
VIL
LIRE AUSSI

Charleville et Landerneau tranquilles

Dans les deux autres matchs de la soirée, le suspense a tourné plus court. Les Flammes Carolo sont allées s’imposer largement à Angers 46-74, enfonçant toujours plus l’UFAB dans la crise. Les 13 points, 4 rebonds et 3 passes de Tiffany Clarke ont comme souvent montré la voie aux Flammes, qui mettent la pression sur Bourges en reprenant la 3e place du classement.

– Journée 16

 

Tiffany CLARKE
Tiffany CLARKE
13
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
46 74
CHA

En Bretagne, la Cimenterie continue de reprendre son caractère imprenable, où Landerneau a écarté l’ASVEL Féminin sur le score de 67 à 56. Les 18 points de Caroline Hériaud en sortie de banc sont venus relayer le duo Rebecca Tsobgny – Harmoni Turner, qui cumulait 25 points. Victoire facile des joueuses de Wani Muganguzi, qui profitent de la défaite de Charnay pour s’installer plus confortablement dans le top 6 de Boulangère Wonderligue.

– Journée 16

 

Caroline HÉRIAUD
Caroline HÉRIAUD
18
PTS
2
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
67 56
LYO
LIRE AUSSI

Difficile d’en dire autant pour l’ASVEL, qui s’est vue retirer des points au classement il y a quelques semaines. Un point seulement la sépare de la lanterne rouge Toulouse, qui reçoit le leader Basket Landes ce dimanche. Le match de La Roche Vendée face à Bourges clôturera le weekend d’élite féminine, dans un contexte peu serein pour le RVBC.

La Boulangère Wonderligue – Journée 16
30/01/2026
MON Lattes Montpellier
77 69
CHA Chartres Féminin
31/01/2026
CHA Charnay
67 79
VIL Villeneuve d’Ascq
ANG Angers Féminin
46 74
CHA Charleville-Mézières
LAN Landerneau
67 56
LYO Lyon Asvel Féminin
ROC Roche Vendée
BOU Bourges
01/02/2026
TOU Toulouse M.B.
LAN Basket Landes

 

Charnay
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
