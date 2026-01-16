L’ASVEL Féminin et la SIG Féminine perdent des points précieux au classement, le TOAC vacille sur le podium de sa poule en NM2

Les dernières décisions de la Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération Française de Basketball pourraient coûter gros à plusieurs clubs. Alors que Metz s’est vu retirer la bagatelle de dix points au total, l’ASVEL Féminin, la SIG Féminine ou encore le TOAC ont eux aussi été sanctionnés après l’étude de procédures engagées en fin de saison dernière.

Si leurs pénalités sont moindres en comparaison aux Canonniers, elles pourraient tout de même coûter très cher à ces trois clubs pour le maintien notamment.

🚨 La Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la FFBB 🏀 a rendu ses décisions – Plénière de décembre 2025. Toutes les décision et les détails 👉 https://t.co/aothIFLLw0 pic.twitter.com/Fp9qfOb8FY — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 16, 2026

L’ASVEL Féminin et la SIG se rapprochent de la zone rouge

En effet, l’ASVEL Féminin se voit retirer « 1 point au classement de la phase 1 de Boulangère Wonderligue pour non respect du budget validé 2024/25 et non-respect de l’obligation de fonds de réserve de la saison 2024/25 ». Le club lyonnais pourrait également disputer les playdowns du championnat avec 1 point de retard, s’il y participe.

La sanction sonne comme un coup dur pour les filles de Yoann Cabioc’h, qui avaient justement un point d’avance sur les trois dernières équipes du classement de LBWL. Elles retombent donc à 8 points, soit autant que Chartres, Angers et Toulouse, où elles venaient de s’incliner.

La situation est semblable pour la SIG Féminine Illkirch-Graffenstaden. Les Alsaciennes écopent quant à elles de 2 points de retrait, pour « présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure et production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club ». Le sportif s’en retrouve nettement impacté également, puisque le club passe de la 11e à la 13e et avant-dernière place du classement de LF2, à égalité avec le Centre Fédéral.

Pour le TOAC, en NM2, la sanction est forcément teintée d’une certaine amertume même si les ressorts y sont différents. Le club toulousain était dauphin de la première phase de la Poule B de Nationale 2, et se voit sanctionner d’un point retiré pour « pour non-respect d’une décision relative au mode de gestion et présentation de comptes annuels définitifs faisant apparaître une situation financière différente de celle présentée sur l’estimation comptable produite en fin de saison précédente ».

Avec désormais 22 points, le TOAC se retrouve à deux longueurs du leader Garonne ASPTT (24 points) mais surtout à une longueur seulement devant ses premiers poursuivants. La JSA Bordeaux et Dax pourraient lui passer devant dès ce weekend, alors que le TOAC reçoit samedi 17 janvier… le leader.