NM1

-10 points au classement pour Metz, qui paie des défaillances de gestion !

NM1 - La Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération Française a décidé de lourdement pénaliser les Canonniers de Metz sur le volet sportif, suite aux irrégularités administratives et économiques constatées dans le dossier du club lorrain.
|
00h00
-10 points au classement pour Metz, qui paie des défaillances de gestion !

Grégory Lessort et les MEssins devront composer avec un gros matelas de points retiré pour la suite de la saison de NM1

Crédit photo : Victor Lecomte

Les Metz Canonniers devront possiblement lutter pour le maintien en NM1 avec une dizaine de points de retard au classement. Dans un communiqué, la Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération Française de Basketball a annoncé prendre diverses mesures à l’égard d’une vingtaine de club français.

Si la plupart s’en sortent avec des amendes se comptant en milliers d’euros, c’est bien le terrain qui a lourdement été pénalisé du côté de Metz. Les dirigeants voient leur « non-respect » de différentes obligations administratives se répercuter sur le classement de leur équipe.

Ainsi, la Commission a constaté un « dépassement de l’encadrement des charges de personnel 2024/25, un non-respect du budget validé 2024/25, un non-respect de l’obligation de fonds de réserve de la saison 2024/25 et la production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière » au club des Canonniers.

Potentielle lanterne rouge distancée en Poule B

Ses griefs s’accumulant, l’assemblée a demandé le « retrait de 5 points au classement de la 1ère phase de NM1 ET de 5 points au classement de la 2nde phase de NM1″. Le préjudice sportif est forcément immense pour l’équipe coachée par Alexandre Palfroy, qui pointait avant cela à la 11e place sur 14 en Poule B, après 19 journées. Les 23 points arrachés sur le terrain se voient donc réduits à 18, soit trois de moins que l’ex lanterne rouge BesAC (21 points). Les cinq restants s’appliqueront au début de la 2ème phase.

Un appel reste toutefois possible pour le club, conformément à l’article 924 du règlement de la FFBB. Metz dispose de dix jours pour interjeter la décision en appel devant la Chambre dédiée. Si la décision est confirmée en second rideau ou juste non contestée, les Canonniers se traîneront un énorme boulet pour la suite de la saison…

NM1
NM1
Metz
Metz
cyril68
Vous écrivez: l’assemblée a demandé le « retrait de 5 points au classement de la 1ère phase de NM1 ET de 5 points au classement de la 2nde phase de NM1″. Le préjudice sportif est forcément immense pour l’équipe coachée par Alexandre Palfroy, qui pointait avant cela à la 11e place sur 14 en Poule B, après 1 journées. Les 23 points arrachés sur le terrain se voient donc réduits à 13, soit huit de moins que l’ex lanterne rouge BesAC (21 points). 23-5=18, pas 13.
pauldoux
Des mesures qui concernent une 20e de clubs français ???
