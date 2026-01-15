Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh

Une semaine après le communiqué de Tim Eboh, diffusé dans nos colonnes, où le joueur dénonçait « un épisode profondément choquant » qui l’avait chamboulé psychologiquement, Mulhouse est, à son tour, sorti du silence.

Après avoir réfuté tout commentaire la semaine dernière, les Mustangs ont « tenu à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim Eboh ». Le tout dans le contexte d’une procédure légale entre l’ailier orléanais et un autre salarié du club alsacien, visé par ses accusations et toujours en poste.

Ainsi, Mulhouse réfute toute accusation d’inaction ou de mauvaise gestion interne, clamant « avoir pris les dispositions appropriées » suite aux accusations du joueur, non rejetées par le club sur le fond.

Ce qui n’empêche pas la situation de s’enliser depuis plusieurs semaines. Leader provisoire de la poule B de NM1, suite à sa victoire en match avancé mardi à Metz (65-94), l’institution haut-rhinoise en fait porter la responsabilité « à la volonté exprimée par Monsieur Tim Eboh de quitter le club », balayant « toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants ».

Membre important de la rotation alsacienne (16 minutes de moyenne en Nationale 1), Tim Eboh n’est plus apparu sur une feuille de match depuis un déplacement à Saint-Vallier le 6 décembre. Il est depuis en arrêt de travail.