Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh
Tim Eboh est en arrêt de travail depuis le mois de décembre à Mulhouse
Une semaine après le communiqué de Tim Eboh, diffusé dans nos colonnes, où le joueur dénonçait « un épisode profondément choquant » qui l’avait chamboulé psychologiquement, Mulhouse est, à son tour, sorti du silence.
Après avoir réfuté tout commentaire la semaine dernière, les Mustangs ont « tenu à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim Eboh ». Le tout dans le contexte d’une procédure légale entre l’ailier orléanais et un autre salarié du club alsacien, visé par ses accusations et toujours en poste.
Ainsi, Mulhouse réfute toute accusation d’inaction ou de mauvaise gestion interne, clamant « avoir pris les dispositions appropriées » suite aux accusations du joueur, non rejetées par le club sur le fond.
Ce qui n’empêche pas la situation de s’enliser depuis plusieurs semaines. Leader provisoire de la poule B de NM1, suite à sa victoire en match avancé mardi à Metz (65-94), l’institution haut-rhinoise en fait porter la responsabilité « à la volonté exprimée par Monsieur Tim Eboh de quitter le club », balayant « toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants ».
Membre important de la rotation alsacienne (16 minutes de moyenne en Nationale 1), Tim Eboh n’est plus apparu sur une feuille de match depuis un déplacement à Saint-Vallier le 6 décembre. Il est depuis en arrêt de travail.
Le communiqué de Mulhouse« Le club des Mulhouse Mustangs tient à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim EBOH et diffusées par voie de presse.Le club rappelle son attachement constant aux valeurs de respect, de dialogue et de protection de l’intérêt collectif, qui fondent son projet sportif et humain.Dès que la situation a été portée à sa connaissance, le club a pris les dispositions internes appropriées, indépendamment de toute diffusion publique, afin de garantir un cadre de travail conforme à ses valeurs.Contrairement aux propos relayés publiquement, la situation actuelle trouve son origine dans la volonté exprimée par Monsieur Tim EBOH de quitter le club.Les Mulhouse Mustangs ont privilégié le dialogue et recherché des solutions compatibles avec le cadre contractuel, la situation économique du club et le bon fonctionnement de l’équipe. Le club ne peut en revanche accepter que des pressions, quelles qu’en soient les formes ou les canaux, portent atteinte à la cohésion du groupe ou à la réputation de l’institution.Le club réfute toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants. Les décisions sportives prises l’ont toujours été dans l’intérêt collectif, le respect des personnes et le cadre réglementaire en vigueur. Le club reste pleinement concentré sur ses objectifs sportifs. »
