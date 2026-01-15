Recherche
NM1

Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh

Alors que Tim Eboh a porté plainte contre un salarié du club de Mulhouse, suite à "un épisode profondément choquant", les Mustangs ont réagi par un communiqué de presse. Le club indique avoir pris les dispositions nécessaires suite à la situation dénoncée par le joueur, mais réfute toutes les accusations d'inaction.
|
00h00
Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh

Tim Eboh est en arrêt de travail depuis le mois de décembre à Mulhouse

Crédit photo : Victor Lecomte

Une semaine après le communiqué de Tim Eboh, diffusé dans nos colonnes, où le joueur dénonçait « un épisode profondément choquant » qui l’avait chamboulé psychologiquement, Mulhouse est, à son tour, sorti du silence.

LIRE AUSSI

Après avoir réfuté tout commentaire la semaine dernière, les Mustangs ont « tenu à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim Eboh ». Le tout dans le contexte d’une procédure légale entre l’ailier orléanais et un autre salarié du club alsacien, visé par ses accusations et toujours en poste.

Ainsi, Mulhouse réfute toute accusation d’inaction ou de mauvaise gestion interne, clamant « avoir pris les dispositions appropriées » suite aux accusations du joueur, non rejetées par le club sur le fond.

Ce qui n’empêche pas la situation de s’enliser depuis plusieurs semaines. Leader provisoire de la poule B de NM1, suite à sa victoire en match avancé mardi à Metz (65-94), l’institution haut-rhinoise en fait porter la responsabilité « à la volonté exprimée par Monsieur Tim Eboh de quitter le club », balayant « toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants ».

Membre important de la rotation alsacienne (16 minutes de moyenne en Nationale 1), Tim Eboh n’est plus apparu sur une feuille de match depuis un déplacement à Saint-Vallier le 6 décembre. Il est depuis en arrêt de travail.

Le communiqué de Mulhouse

« Le club des Mulhouse Mustangs tient à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim EBOH et diffusées par voie de presse.
Le club rappelle son attachement constant aux valeurs de respect, de dialogue et de protection de l’intérêt collectif, qui fondent son projet sportif et humain.
Dès que la situation a été portée à sa connaissance, le club a pris les dispositions internes appropriées, indépendamment de toute diffusion publique, afin de garantir un cadre de travail conforme à ses valeurs.
Contrairement aux propos relayés publiquement, la situation actuelle trouve son origine dans la volonté exprimée par Monsieur Tim EBOH de quitter le club.
Les Mulhouse Mustangs ont privilégié le dialogue et recherché des solutions compatibles avec le cadre contractuel, la situation économique du club et le bon fonctionnement de l’équipe. Le club ne peut en revanche accepter que des pressions, quelles qu’en soient les formes ou les canaux, portent atteinte à la cohésion du groupe ou à la réputation de l’institution.
Le club réfute toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants. Les décisions sportives prises l’ont toujours été dans l’intérêt collectif, le respect des personnes et le cadre réglementaire en vigueur.  Le club reste pleinement concentré sur ses objectifs sportifs. »
matt_le_bucheron- Modifié
Dans le journal l'Alsace, on parle d'un incident entre l'entraineur et le joueur. Si le président se met du coté de l'entraineur, le joueur ne peut rien faire, où alors aller très loin juridiquement, mais ce qui risque de le griller définitivement dans le milieu du basket français. Le président d'un club a un pouvoir absolu sur ses joueurs, et la marge de manœuvre de ceux-ci est très faible. Attention aux communiqués officiels, c'est souvent la "vérité" qui arrange le plus le club.
Répondre
(1) J'aime
pepete49
Que s'est il vraiment passé ? Les choses ne sont pas dites franchement , on toure autour du pot. Y a t'il eu propos racistes, menace, bagarre?
Répondre
(1) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
