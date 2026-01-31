Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines

Betclic ÉLITE - Touché au mollet, Justin Bibbins souffre d’une phlébite. Le meneur américain de la JDA Dijon, éloigné des parquets depuis plusieurs semaines a passé des examens cette semaine. Si ceux-ci ont montré une évolution positive dans sa guérison, l'indisponibilité du joueur a été prolongée de plusieurs semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines

Justin Bibbins est out pour deux à trois mois

Crédit photo : FOXAEP

Touché au mollet et victime d’une phlébite en novembre dernier, Justin Bibbins a passé d’autres examens cette semaine pour suivre l’évolution de sa blessure. Dans son communiqué, la JDA Dijon indique que si les examens « ont montré une évolution positive dans sa guérison », l’indisponibilité du meneur américain a été prolongée de plusieurs semaines.

En attendant le retour de Justin Bibbins sur les parquets, la JDA Dijon a prolongé Michael Stockton (1,85 m, 36 ans). La Ligue Nationale de Basket a validé vendredi dernier la prolongation du contrat du meneur américain avec Dijon jusqu’au 31 janvier 2026.

Dijon
Dijon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Livenews
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines
Stéphane Gombauld tiendra-t-il sa place contre le BCM
Betclic ELITE
00h00Nancy encore plus diminué face à Gravelines-Dunkerque ?
NM1
00h00Orchies rapatrie Kyliann Rotardier en France
Betclic ELITE
00h00De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres
NM1
00h00Le SCABB Lab fait tomber Le Havre, un top 7 se dessine dans chacune des poules avant la 2e phase
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
NBA
00h00Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire
Josué Ballo-Debat avec le maillot de Poissy
NM1
00h00Poissy tente un pari avec l’arrivée de Josué Ballo-Debat
Sylvain Francisco a marqué 30 points contre Baskonia mais le Zalgiris Kaunas revient de Vitoria avec une défaite
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco marque 30 points mais le Zalgiris perd sur le parquet de Baskonia et TLC
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Desmond Bane a été l'homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors
NBA
00h00Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
1 / 0