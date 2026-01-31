JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines

Touché au mollet et victime d’une phlébite en novembre dernier, Justin Bibbins a passé d’autres examens cette semaine pour suivre l’évolution de sa blessure. Dans son communiqué, la JDA Dijon indique que si les examens « ont montré une évolution positive dans sa guérison », l’indisponibilité du meneur américain a été prolongée de plusieurs semaines.

Si les examens effectués cette semaine pour le suivi de la blessure de Justin Bibbins ont montré une évolution positive dans sa guérison, le délai restait trop court pour le voir retrouver le parquet dans les sessions collectives. 📄 https://t.co/oBdRWUswun#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/8NAMA5ZJ5c — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) January 31, 2026

En attendant le retour de Justin Bibbins sur les parquets, la JDA Dijon a prolongé Michael Stockton (1,85 m, 36 ans). La Ligue Nationale de Basket a validé vendredi dernier la prolongation du contrat du meneur américain avec Dijon jusqu’au 31 janvier 2026.