En cessation de paiement, La Roche Vendée placée en redressement judiciaire… et bientôt rétrogradée ?!

L’information a été dévoilée par L’Équipe, et il a suffi d’un petit tour sur le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) pour la confirmer : le club de La Roche Vendée placé en procédure de redressement judiciaire.

Une décision actée par le tribunal de La Roche-sur-Yon depuis le 15 janvier 2026, à la suite d’une cessation de paiements notée au 25 novembre 2025. Un mandataire judiciaire a été nommé pour recevoir les déclarations de créances.

Le président jurait pourtant le contraire… le lendemain !

Au micro de L’Équipe le… 16 janvier, le président du club, David Cottreau, avait pourtant démenti toute éventualité de redressement judiciaire, clamant que le RVBC n’allait « pas faire une Tarbes », sous-entendu une liquidation judiciaire, tout en reconnaissant certains retards de paiements auprès de fournisseurs.

La Roche venait d’être épinglée par la FFBB et sanctionnée d’une amende pour « production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club ». Le tout sans se voir retirer de victoire, contrairement aux années précédentes.

« On a vécu au-dessus de nos moyens pendant trop longtemps », admettait le dirigeant, qui avait mis en place un plan de continuation. « Il nous reste un passif compliqué, nous avons subi des contrôles fiscaux et il faut rappeler qu’on nous a supprimé une subvention de 140 000 euros de la part de la région Pays de la Loire. »

Un nouvel épisode au cœur d’une succession de mésaventures financières depuis la saison 2022/23, qui avait déjà valu au RVBC de frôler la rétrogradation administrative pour raisons économiques l’an dernier.

Le club devrait être rétrogradé

Cette fois, celle-ci semble inéluctable puisque la sanction est inscrite noir sur blanc à l’article 704, alinéa 4.1., des règlements généraux de la FFBB : « Tout club faisant l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sera au minimum rétrogradé dans la division inférieure pour la saison sportive suivante. Cette mesure de rétrogradation portera sur l’équipe senior masculine ou féminine du club engagé dans la division la plus haute. »

Ainsi, La Roche Vendée vit donc, au mieux, ses dernières heures en Boulangère Wonderligue, un championnat qu’elle fréquente depuis 2017. Une descente annoncée qui contraste avec sa belle santé sportive : l’équipe pilotée par David Gautier (annoncé au BLMA la saison prochaine) se bat pour décrocher les playoffs, actuellement huitième du classement.