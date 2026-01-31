Catastrophe au Havre, privé d’un de ses leaders pour plusieurs mois

Plus qu’un match, le STB Le Havre a perdu gros face au SCABB Lab, jeudi 29 janvier. Sorti sur blessure après être mal retombé sur son pied, Marc Gosselin (2,01 m, 29 ans) a contracté une grave blessure le rendant “indisponible pour une durée minimale de 3 mois”, comme l’a annoncé le STB sur ses réseaux sociaux.

Arrivé l’été dernier en Normandie en provenance de Champagne Basket, Marc Gosselin s’est rapidement installé comme un point d’ancrage dans les ailes havraises. Jouant de son habileté et de son gabarit, il était depuis le début de saison le meilleur rebondeur du club avec 5,6 unités par match, tout en étant le deuxième meilleur scoreur (11,6 points de moyenne) derrière Ajare Sanni.

PROFIL JOUEUR Marc GOSSELIN Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 29 ans (29/05/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 7 #342 REB 4,3 #198 PD 1,7 #319

Ses bonnes performances allaient de pair avec l’incroyable dynamique du STB, invaincu depuis le début du mois de décembre jusqu’à ce match au SCABB Lab et la blessure de Gosselin. Son apport manquera naturellement au leader de la poule B de NM1, alors que la seconde phase du championnat approche. Pour tenter de pallier du mieux possible, le club normand a annoncé être “d’ores et déjà à la recherche d’un pigiste médical”.