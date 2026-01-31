Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Catastrophe au Havre, privé d’un de ses leaders pour plusieurs mois

NM1 - Leader de la Poule B à quelques longueurs de la fin de la première phase, le STB Le Havre a annoncé l'absence longue durée de l'un de ses cadres, Marc Gosselin. L'ancien Champenois devrait être remplacé numériquement dans les prochains jours, par la venue d'un pigiste médical.
|
00h00
Résumé
Écouter
Catastrophe au Havre, privé d’un de ses leaders pour plusieurs mois

Leader du Havre depuis son arrivée l’été dernier, Marc Gosselin s’est gravement blessé.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Plus qu’un match, le STB Le Havre a perdu gros face au SCABB Lab, jeudi 29 janvier. Sorti sur blessure après être mal retombé sur son pied, Marc Gosselin (2,01 m, 29 ans) a contracté une grave blessure le rendant “indisponible pour une durée minimale de 3 mois”, comme l’a annoncé le STB sur ses réseaux sociaux.

 

LIRE AUSSI

Arrivé l’été dernier en Normandie en provenance de Champagne Basket, Marc Gosselin s’est rapidement installé comme un point d’ancrage dans les ailes havraises. Jouant de son habileté et de son gabarit, il était depuis le début de saison le meilleur rebondeur du club avec 5,6 unités par match, tout en étant le deuxième meilleur scoreur (11,6 points de moyenne) derrière Ajare Sanni.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Marc Gosselin.jpg
Marc GOSSELIN
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (29/05/1996)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
7
#342
REB
4,3
#198
PD
1,7
#319

Ses bonnes performances allaient de pair avec l’incroyable dynamique du STB, invaincu depuis le début du mois de décembre jusqu’à ce match au SCABB Lab et la blessure de Gosselin. Son apport manquera naturellement au leader de la poule B de NM1, alors que la seconde phase du championnat approche. Pour tenter de pallier du mieux possible, le club normand a annoncé être “d’ores et déjà à la recherche d’un pigiste médical”.

NM1
NM1
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NM1
00h00Catastrophe au Havre, privé d’un de ses leaders pour plusieurs mois
Betclic ELITE
00h00Le Portel veut « retrouver un peu de rigueur et de discipline » avec son nouvel entraîneur Arnaud Ricoux
EuroLeague
00h00De sensation de l’EuroBasket 2025 à disparu du Partizan Belgrade : le calvaire de Miikka Muurinen, qui « pense déjà à un retour aux Etats-Unis »
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines
Stéphane Gombauld tiendra-t-il sa place contre le BCM
Betclic ELITE
00h00Nancy encore plus diminué face à Gravelines-Dunkerque ?
NM1
00h00Orchies rapatrie Kyliann Rotardier en France
Betclic ELITE
00h00De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres
NM1
00h00Le SCABB Lab fait tomber Le Havre, un top 7 se dessine dans chacune des poules avant la 2e phase
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Desmond Bane a été l'homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors
NBA
00h00Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
1 / 0