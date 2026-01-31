Cholet arrache la victoire contre Bourg, Gravelines enfonce Nancy, Nanterre se fait peur face à Chalon

Trois matchs étaient à l’affiche du multiplex de la 18e journée de championnat de Betclic ELITE ce samedi 31 janvier, avec un succès de marque notamment pour Gravelines à l’extérieur. Les Maritimes, qui n’avaient remporté qu’un match à l’extérieur depuis le début de saison, se sont imposés en Lorraine pour enfoncer un SLUC quelque peu malade depuis plusieurs semaines.

De leur côté, Cholet et Nanterre ont pris le meilleur sur Bourg et Chalon, au terme de rencontre diamétralement opposées dans le scénario. Les Franciliens réalisent néanmoins une série inédite depuis près de cinq ans, pendant que les Maugeois continuent d’alterner entre succès et déconvenue. On fait le tour des terrains !

Nathan De Sousa porte Cholet vers le succès

Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, Cholet retrouvait la Meilleraie pour la réception de la JL Bourg, une semaine après un déplacement frustrant à Chalon-sur-Saône. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont regoûté à la victoire 102-96 devant leur public, au terme d’une bataille offensive qui leur a une nouvelle fois profitée.

Bourg-en-Bresse avait pourtant rapidement viré en tête, porté par un duo Both Gach – Tre Mitchell faisant planer la menace depuis tous les spots. Malgré une barre des dix points de retard souvent franchie, les chances choletaises de l’emporter avaient été maintenues à la pause, grâce aux éclairs du jeune All-Star Nathan De Sousa (41-44, 20’).

Irréprochable, le meneur était déjà à 11 points (4/6 aux tirs) en neuf minutes en sortie de banc. Des points qui ont à chaque fois mis un petit coup sur la tête de Kevin Kokila et ses coéquipiers, sans pour autant les faire décélérer.

Comme souvent avec Cholet cette saison, l’agressivité offensive s’est faite de plus en plus forte, couplée à une pression défensive à des moments clés. Le retard est rapidement devenu une avance choletaise au retour des vestiaires, sous la houlette des maestros T.J. Campbell et Nathan De Sousa pour propulser leurs coéquipiers au cercle.

Avec 20 points, Nathan De Sousa a remarquablement répondu au rendez-vous face à Bourg. Il signe 20 points et 7 passes décisives, constamment dangereux tout au long de la rencontre. Il faudra maintenant confirmer le weekend prochain à Limoges, et pourquoi pas réaliser la première série de victoires depuis mi-décembre.

Nanterre frissonne mais s’impose contre Chalon

Dans l’enceinte de Maurice Thorez, il pleuvait ce samedi. Pas de fuite dans la toiture toutefois, mais les joueurs de Julien Mahé ont fait pleuvoir les 3-points dès le début de leur match, remporté au final 88-82 face à Chalon.

Dans le sillage de Benjamin Sene, les Nanterriens ont infligé un 5/6 de loin à l’Élan, pour prendre déjà vingt points d’avance après un quart-temps. Les Chalonnais ne parvenaient pas à faire les stops défensifs face aux vagues vertes franciliennes, et peinaient à régler la mire face à une défense bien en place (33-13, 10’).

Des réglages, il y en a eu avant la pause, pour Elric Delord. Très engagés, parfois trop au goût des arbitres, les Chalonnais ont peu à peu refait leur retard, jusqu’à ne compter que 11 points de déficit à la mi-temps. La révolte avait été sonnée par un excellent Nate Darling, auteur de 11 points en première période.

Mais les cadres de Nanterre ont permis aux Franciliens d’éviter de déchanter. Malgré les efforts de Zac Cuthbertson (16 points) et de Nate Darling (20 points au final) pour essayer de remonter, Nanterre a tenu bon. Benjamin Sene est resté maître du jeu, jusqu’à signer un important double-double (12 points, 12 passes), connectant parfaitement Paul Lacombe et Mathis Dossou-Yovo, meilleur marqueur de l’équipe avec 16 points dans la peinture.

Pour la première fois depuis près de cinq ans, Nanterre enregistre une sixième victoire de suite en championnat de France et conforte sa deuxième place au classement. Les joueurs de Julien Mahé ne se sont néanmoins pas rendus la tâcher facile, ralentissant dangereusement après un départ canon.

La bête noire Gravelines enfonce Nancy

À la peine à l’extérieur sur le début de saison (1 match remporté), Gravelines Dunkerque continue de montrer des signes de progression dans sa bataille pour le maintien. Les joueurs de Jean-Christophe Prat l’ont emporté 93-88 en Lorraine, eux qui l’avaient déjà emporté au match aller. Le BCM enregistre une nouvelle fois des points précieux dans sa remontée au classement, après le succès de la semaine passée.

Chez eux, les Nancéiens devaient composer avec des absents de marque, comme Phlandrous Fleming ou encore Kevin Marsillon Noleo. Le SLUC a néanmoins su tenir la dragée haute aux Nordistes pendant de longues minutes. Mais la maladresse de ses lignes arrières, à commencer par Landers Nolley, a fini par lui coûter le match. Capable d’énormes cartons, l’Américain s’est contenté de 7 points sur le match.

En face, la dynamique collective était incroyablement bien huilée, avec un cinq majeur particulièrement efficace. Gourmand de loin (4/10 à 3-points), le vétéran Chris Babb a montré la voie avec ses 21 points dans le match. La recrue Jacob Gilyard a également pallié sa maladresse derrière l’arc par des lancers francs, pour signer 13 points.

Avec 5 joueurs à 11 points ou plus, Gravelines composte une deuxième victoire de suite, sa cinquième de la saison. De son côté, Nancy reste emprisonné dans une spirale négative. Sylvain Lautié et ses hommes n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs.