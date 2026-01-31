De sensation de l’EuroBasket 2025 à disparu du Partizan Belgrade : le calvaire de Miikka Muurinen, qui « pense déjà à un retour aux Etats-Unis »

Sa fraîcheur physique et ses actions de classe au cercle avaient marqué les esprits en septembre 2025. Sous le maillot de la Finlande, Miikka Muurinen (2,08 m, 18 ans) s’était forgé une réputation de jeune pépite à suivre dans les mois et années à venir, lui qui activement participé au parcours des Finlandais jusqu’à la 4e place de l’EuroBasket 2025.

Alors étudiant dans un lycée du circuit des Etats-Unis, Muurinen s’était engagé au Partizan Belgrade dans la foulée de la compétition continentale. Sans doute en sortie de banc, il devait se frotter pour la première fois au monde professionnel en EuroLeague, à 18 ans à peine. Visiblement trop tôt dans sa courbe de progression.

PROFIL JOUEUR Miikka MUURINEN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 18 ans (04/03/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 4,1 #198 REB 2,9 #114 PD 1 #161

Car depuis son arrivée au Partizan, Muurinen joue peu, pour ne pas dire pas. Son dernier match, ou plutôt sa dernière apparition sous la tunique du club serbe remonte au 3 janvier en championnat (3 minutes 30 jouées). Mais c’est surtout en EuroLeague que le bât blesse. Seulement six matchs disputées, dont le dernier remontant au 25 novembre contre le Panathinaïkos, et cette petite minute jouée.

Si son club traverse indiscutablement une période de crise, causant notamment le départ de Željko Obradović et l’arrivée de Joan Penarroya dernièrement comme troisième technicien de la saison, Muurinen n’a finalement jamais su se faire une place dans la rotation, quel que soit le staff en place. Son entraîneur actuel, Joan Penarroya, est d’ailleurs revenu sur son épineuse situation chez Mondo, pointant notamment la jeunesse et la mentalité du Finlandais.

« Miikka a le potentiel pour devenir un joueur de haut niveau », avertit l’Espagnol. « Mais cela ne suffit pas. On ne devient pas un grand joueur uniquement grâce à ses actions spectaculaires. C’est un jeune joueur, doté de grandes qualités individuelles et physiques, et qui n’a pas encore joué au niveau professionnel. Il ne maîtrise pas encore le niveau tactique du jeu d’EuroLeague, qui est difficile. »

Mais alors, où s’écrira le futur de Muurinen ? Celui-ci était déjà pressenti en NCAA après quelques mois ou saisons en Europe, ce qu’a confirmé Pennaroya. « Des joueurs ayant une expérience NBA ou américaines ne se sont jamais adaptés à l’EuroLeague. Il faut un état d’esprit différent, et je pense qu’il ne pense qu’à retourner aux États-Unis. » Reste désormais à savoir si le Finlandais finira la saison au Partizan, qui se relève peu à peu de sa crise hivernale.