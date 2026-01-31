Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

De sensation de l’EuroBasket 2025 à disparu du Partizan Belgrade : le calvaire de Miikka Muurinen, qui « pense déjà à un retour aux Etats-Unis »

EUROLEAGUE - Phénomène athlétique précoce en équipe nationale l'été dernier, le Finlandais Miikka Muurinen a tout bonnement disparu de la circulation en club, à Belgrade. Son "potentiel de joueur de haut niveau ne suffit pas" à son nouvel entraîneur Joan Penarroya, pour lui faire confiance.
|
00h00
Résumé
Écouter
De sensation de l’EuroBasket 2025 à disparu du Partizan Belgrade : le calvaire de Miikka Muurinen, qui « pense déjà à un retour aux Etats-Unis »

Spectaculaire avec la Finlande à l’Euro, Miikka Muurinen ne répond pas aux attentes au Partizan Belgrade.

Crédit photo : Lilian Bordron

Sa fraîcheur physique et ses actions de classe au cercle avaient marqué les esprits en septembre 2025. Sous le maillot de la Finlande, Miikka Muurinen (2,08 m, 18 ans) s’était forgé une réputation de jeune pépite à suivre dans les mois et années à venir, lui qui activement participé au parcours des Finlandais jusqu’à la 4e place de l’EuroBasket 2025.

Alors étudiant dans un lycée du circuit des Etats-Unis, Muurinen s’était engagé au Partizan Belgrade dans la foulée de la compétition continentale. Sans doute en sortie de banc, il devait se frotter pour la première fois au monde professionnel en EuroLeague, à 18 ans à peine. Visiblement trop tôt dans sa courbe de progression.

LIRE AUSSI
PROFIL JOUEUR
Miikka MUURINEN
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 18 ans (04/03/2007)

Nationalités:

logo fin.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
4,1
#198
REB
2,9
#114
PD
1
#161

« On ne devient pas un grand joueur uniquement
grâce à ses actions spectaculaires »

Car depuis son arrivée au Partizan, Muurinen joue peu, pour ne pas dire pas. Son dernier match, ou plutôt sa dernière apparition sous la tunique du club serbe remonte au 3 janvier en championnat (3 minutes 30 jouées). Mais c’est surtout en EuroLeague que le bât blesse. Seulement six matchs disputées, dont le dernier remontant au 25 novembre contre le Panathinaïkos, et cette petite minute jouée.

LIRE AUSSI

Si son club traverse indiscutablement une période de crise, causant notamment le départ de Željko Obradović et l’arrivée de Joan Penarroya dernièrement comme troisième technicien de la saison, Muurinen n’a finalement jamais su se faire une place dans la rotation, quel que soit le staff en place. Son entraîneur actuel, Joan Penarroya, est d’ailleurs revenu sur son épineuse situation chez Mondo, pointant notamment la jeunesse et la mentalité du Finlandais.

LIRE AUSSI

« Il ne maîtrise pas encore le niveau tactique de l’EuroLeague »

« Miikka a le potentiel pour devenir un joueur de haut niveau », avertit l’Espagnol. « Mais cela ne suffit pas. On ne devient pas un grand joueur uniquement grâce à ses actions spectaculaires. C’est un jeune joueur, doté de grandes qualités individuelles et physiques, et qui n’a pas encore joué au niveau professionnel. Il ne maîtrise pas encore le niveau tactique du jeu d’EuroLeague, qui est difficile. »

Mais alors, où s’écrira le futur de Muurinen ? Celui-ci était déjà pressenti en NCAA après quelques mois ou saisons en Europe, ce qu’a confirmé Pennaroya. « Des joueurs ayant une expérience NBA ou américaines ne se sont jamais adaptés à l’EuroLeague. Il faut un état d’esprit différent, et je pense qu’il ne pense qu’à retourner aux États-Unis. » Reste désormais à savoir si le Finlandais finira la saison au Partizan, qui se relève peu à peu de sa crise hivernale.

LIRE AUSSI
Finlande
Finlande
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le Portel veut « retrouver un peu de rigueur et de discipline » avec son nouvel entraîneur Arnaud Ricoux
EuroLeague
00h00De sensation de l’EuroBasket 2025 à disparu du Partizan Belgrade : le calvaire de Miikka Muurinen, qui « pense déjà à un retour aux Etats-Unis »
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00JDA Dijon : L’indisponibilité de Justin Bibbins prolongée pour plusieurs semaines
Stéphane Gombauld tiendra-t-il sa place contre le BCM
Betclic ELITE
00h00Nancy encore plus diminué face à Gravelines-Dunkerque ?
NM1
00h00Orchies rapatrie Kyliann Rotardier en France
Betclic ELITE
00h00De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce au premier triple-double de la saison signé Garance Rabot, Lattes-Montpellier se défait du piège Chartres
NM1
00h00Le SCABB Lab fait tomber Le Havre, un top 7 se dessine dans chacune des poules avant la 2e phase
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
NBA
00h00Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Desmond Bane a été l'homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors
NBA
00h00Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
1 / 0