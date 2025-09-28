Recherche
EuroLeague

Le prodige finlandais Miikka Muurinen explique son choix de rejoindre le Partizan Belgrade

EUROLEAGUE - Le Finlandais de 18 ans Miikka Muurinen a justifié son choix de signer un contrat de trois ans avec le Partizan Belgrade, alors que la NCAA ou encore le championnat australien lui faisaient les yeux doux.
00h00
Le prodige finlandais Miikka Muurinen explique son choix de rejoindre le Partizan Belgrade

Miikka Muurinen réalise son rêve en signant au Partizan Belgrade.

Crédit photo : Lilian Bordron

Après avoir brillé lors de l’EuroBasket 2025 avec la FinlandeMiikka Muurinen (2,08 m, 18 ans) avait annoncé qu’il ne retournerait pas à AZ Compass Prep en Arizona. Son départ est désormais officiel puisque le jeune ailier vient se s’engager au Partizan Belgrade pour trois ans.

Mais sa signature en Serbie s’avère plutôt surprenante, dans un contexte où la NCAA propose des sommes d’argent sans précédent aux adolescents, et où la NBL offre une plateforme dorée via son programme « next generation ». Le principal intéressé a donc justifié son choix de rallier l’Europe à nos confrères du média finlandais Yle.

Rédaction

Un rêve d’enfance qui se concrétise en Serbie

Muurinen a expliqué sa décision surprenante par la réalisation d’un rêve : « Depuis que je suis petit, je rêve des supporters en Serbie, en Grèce et en Turquie. C’est formidable de les voir », confie-t-il, tout en admettant qu’il vise également la NCAA et la NBA.

Le jeune talent a d’ailleurs pesé toutes les options avant de faire son choix. « Après l’EuroBasket, j’ai dû choisir entre rester dans mon ancienne équipe de lycée à Arizona Compass, ou tenter quelque chose de nouveau. Nous avons examiné toutes les options et c’est la plus appropriée en ce moment », explique Muurinen.

Miikka Muurinen aura d’ailleurs l’opportunité de poursuivre sa progression auprès de l’un des entraîneurs les plus chevronnés d’Europe : Željko Obradović, 65 ans, mais surtout 66 titres dont 9 en EuroLeague, ce qui en fait le technicien le plus auréolé de l’histoire de la compétition. La perspective de collaborer avec une telle référence excite Muurinen : « C’est un entraîneur très expérimenté, j’ai hâte de rejoindre l’équipe ! Je suis prêt à relever le défi. Je veux progresser, et cela nécessite un entraîneur rigoureux, expérimenté et exigeant comme Željko Obradović ».

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
