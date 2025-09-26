Recherche
EuroLeague

La sensation de l’EuroBasket Miikka Muurinen signe au Partizan Belgrade !

Le prodige finlandais de 18 ans Miikka Muurinen rejoint l'EuroLeague au Partizan Belgrade pour trois saisons. Après avoir quitté son lycée américain, Muurinen va débuter sa carrière professionnelle sous les ordres de Željko Obradović.
00h00
Miika Muurinen rejoint le Partizan Belgrade après un Euro sensationnel.

Crédit photo : Lilian Bordron

Après avoir brillé lors de l’EuroLeague 2025 avec des moyennes de 6,6 points et 1,9 rebond, mais surtout des performances athlétiques remarquables contribuant à la historique quatrième place de la Finlande, Miikka Muurinen avait annoncé qu’il ne retournerait pas à AZ Compass Prep en Arizona. Son départ est désormais officiel puis que le jeune ailier vient se s’engager au Partizan Belgrade pour trois ans.

Le choix du Partizan Belgrade s’avère particulièrement surprenant pour le développement du Finlandais, alors que le championnat australien,la NCAA et même l’Overtime Elite s’attachent les services d’une grande majorité des jeunes talents internationaux. Mais en Serbie, Muurinen aura l’opportunité d’évoluer sous les ordres de Željko Obradović, l’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’EuroLeague. Sa mère, l’ancienne basketteuse Jenni Laaksonen, avait d’ailleurs mentionné que son fils admirait depuis longtemps le style des équipes serbes et du Panathinaïkos Athènes.

De l’Arizona à Belgrade, un parcours déjà international

Le parcours de Muurinen témoigne déjà d’une expérience internationale remarquable. Passé par Beat Basket à Järvenpää puis Zentro Basket Madrid, il avait traversé l’Atlantique pour parfaire sa formation à la Sunrise Christian Academy au Kansas, puis à AZ Compass Prep en Arizona.

Sa performance mémorable lors du huitième de finale de l’EuroLeague contre la Serbie, avec 9 points en 12 minutes dont un dunk spectaculaire et deux tirs à 3-points face à Nikola Jokić, avait propulsé l’adolescent sur le devant de la scène internationale. Ces moments spectaculaires, particulièrement ses dunks, ont marqué le tournoi et confirmé son potentiel exceptionnel.

En rejoignant le Partizan Belgrade, Muurinen franchit une étape cruciale dans sa progression vers la NBA, avec la Draft 2027 toujours dans son viseur. L’EuroLeague représente un tremplin idéal pour ce prospect finlandais qui continue d’attirer l’attention des recruteurs du monde entier.

Finlande
Finlande
ninolenoir
Génial !
