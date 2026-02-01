Assistante-coach d’Orchies, Chrystel Ongenda prend un poste de sélectionneur

Chrystel Ongenda franchit un cap important dans sa carrière. Actuellement entraîneur-adjointe du BC Orchies en Nationale 1, la technicienne a été nommée sélectionneuse de l’équipe nationale féminine de la République Démocratique du Congo. Elle succède à Bellarmin Tshibangu et aura pour mission de relancer une sélection en quête de renouveau après plusieurs années difficiles.

« C’est une fierté pour moi de représenter mon pays d’origine. Hâte de pouvoir contribuer au développement de l’équipe et de commencer à travailler avec les joueuses », a-t-elle commenté.

Un premier défi majeur dès 2027

La première échéance est déjà identifiée : les qualifications de l’AfroBasket féminin 2027, qui se dérouleront au Nigeria. Un rendez-vous capital pour une sélection congolaise absente du dernier AfroBasket 2025 et désireuse de retrouver sa place sur la scène continentale.

Cette nomination intervient dans un contexte particulier, où la RDC cherche à reconstruire un projet sportif cohérent et durable, capable de redonner de la compétitivité à l’équipe nationale.

Une dynamique positive en club avec Orchies

En parallèle de ses nouvelles fonctions, Chrystel Ongenda poursuit son travail avec le BC Orchies. Le club nordiste réalise une saison solide en Nationale 1, occupant actuellement la 4e place du championnat avec un bilan de 15 victoires pour 7 défaites. Une performance qui témoigne d’une dynamique encourageante et d’une expérience du haut niveau amateur français dont la sélection congolaise pourra bénéficier.

Redonner vie à un glorieux passé

La mission de Chrystel Ongenda s’inscrit dans une volonté de renaissance. La RDC féminine reste l’une des nations majeures du basket africain sur le plan historique. Vainqueur de l’AfroBasket en 1983, 1986 et 1994, finaliste en 1981, 1984, 1990 et 1997, puis troisième en 2000, la sélection congolaise est la troisième nation la plus titrée du continent.

Depuis le début des années 2000, la RDC n’a toutefois jamais fait mieux qu’une 7e place. Un contraste fort avec un passé glorieux, qui nourrit aujourd’hui l’envie de revanche et de reconstruction.

Avec Chrystel Ongenda à sa tête, la République Démocratique du Congo espère insuffler un nouvel élan à sa sélection féminine et poser les bases d’un retour progressif vers les sommets africains.