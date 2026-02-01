En pleine tempête, l’AS Monaco soigne son moral contre Le Portel

Alors que l’AS Monaco traverse la tempête la plus sérieuse de son histoire récente, avec de gros problèmes financiers et d’innombrables questions sur l’avenir, la réception du Portel avait tout de l’opposition idéale pour se changer les idées.

L’ESSM est peut-être la seule équipe de Betclic ÉLITE empêtrée dans une situation interne plus instable que l’ASM. Victimes de la plus lourde défaite de l’histoire de la LNB (-63 contre Paris), les Stellistes ont changé de coach cette semaine (Kenny Grant remplacé par Arnaud Ricoux) et ont voyagé en Principauté avec cinq Espoirs, un seul JFL « confirmé avec Lucas Fischer, du haut de ses 21 ans, et quatre étrangers pour encadrer cette sortie scolaire, dont le vétéran Filip Kruslin, resté en civil.

Dans ce contexte, Mike Smith s’est distingué avec 31 points, comme contre l’ASVEL plus tôt cette saison. Mais cela n’a évidemment pas suffi pour faire trembler l’équipe de Vassilis Spanoulis.

À deux jours d’un déplacement polaire à Kaunas (-26 degrés attendus lundi !), le technicien grec a fait tourner son effectif : 25 minutes pour Juhann Begarin, 23 pour Terry Tarpey, 20 pour David Michineau. Mais en Betclic ÉLITE, l’équipe bis de l’AS Monaco reste sans commune mesure face à la concurrence, encore plus quand elle s’appelle Le Portel.

Et encore plus quand des joueurs comme Élie Okobo ou Mike James sont alignés… Le Bordelais a eu droit à 20 minutes pour 20 points, l’Américain à 16 minutes pour 16 points. Du travail bien fait (113-86, score final).