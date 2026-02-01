Recherche
NBA

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d'être décalé !

NBA - Une tempête de neige historique paralyse l'aéroport de Charlotte, et a forcé les Spurs de Victor Wembanyama à passer une nuit supplémentaire en Caroline du Nord. Un contretemps préjudiciable pour les Texans, censés affronter Orlando ce dimanche soir. L'horaire de la rencontre a déjà été décalé.
00h00
Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs bloqués par la neige à Charlotte : le match contre Orlando contraint d’être décalé !

Les San Antonio Spurs ont dû revoir leurs plans avant le match contre Orlando, du fait de la météo.

Crédit photo : Brian Westerholt-Imagn Images

Une puissante tempête hivernale s’est abattue sur la Caroline du Nord et du Sud ce week-end, avec une incidence directe sur le calendrier NBA de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) et ses coéquipiers. Déjà contraints de jouer plus tôt samedi (12 heures au lieu de 15 heures, heure locale), les San Antonio Spurs ont dû rester à Charlotte samedi soir après leur défaite 111-106 contre les Charlotte Hornets, lors de laquelle « Wemby » avait été nettement dominé par son compatriote Moussa Diabaté.

Le blizzard bouleverse drastiquement les plans de voyage de l’équipe, et pose question quant à la tenue du match de ce dimanche soir contre le Orlando Magic, au Frost Bank Center.

Les Spurs espéraient rentrer immédiatement chez eux après le match contre Charlotte samedi soir, mais les conditions météorologiques ont conduit à la fermeture de l’aéroport de Charlotte pour la nuit. Le commentateur des Spurs Jacob Tobey a d’ailleurs publié une vidéo sur X montrant l’ampleur des fortes chutes de neige sur l’aéroport. Il a aussi précisé que l’équipe avait attendu sur le tarmac pendant près de deux heures, avant de devoir revoir ses plans.

Match déjà décalé de trois heures

La tempête, décrite comme la chute de neige la plus importante que Charlotte ait connue depuis près d’une décennie, a contraint la NBA à reporter le match entre Orlando et San Antonio de trois heures ce dimanche. Initialement prévu à 22 heures (15 heures, heure locale), il faudra attendre au moins 1 heure du matin ce dimanche soir pour voir le duel franco-français entre Victor Wembanyama et Noah Penda.

Si le report du match au lendemain semble visiblement écarté par le board de la Ligue, il reste désormais à savoir si les Texans seront rentrés à temps et suffisamment frais pour bien figurer face au Magic. Leur défaite contre les Hornets samedi leur a déjà coûté la deuxième place de l’Ouest, au profit de Denver.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
