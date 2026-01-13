ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »

Noah Penda (1,99 m, 21 ans) est ce que l’on appelle un “bon client” pour les interviews. Toujours volontaire, notamment quand c’est en français, prêt à donner des réponses intéressantes et pleines de vérité. En soi, ce qu’il pense vraiment. Et quand on lui propose de faire une interview dédiée à son frère, le sourire lui monte encore plus aux oreilles. Il faut dire que Noah et Swann Penda (2,02 m, 17 ans) sont « très proches et très admiratifs l’un de l’autre, depuis toujours » comme nous l’explique leur maman Frédérique. Noah disait par exemple spontanément le soir de sa Draft que l’absence de son petit frère était son plus grand regret [Swann était en stage de préparation avec l’équipe de France U18, ndlr].

Le contexte n’était pourtant pas le meilleur pour enregistrer une interview. Le Magic d’Orlando venait de perdre son match chez les Washington Wizards (120-112), le 6 janvier. L’ambiance n’était donc pas à la fête dans le vestiaire visiteurs de la Capital One Arena. De plus, le temps était pressé puisque l’équipe floridienne s’envolait dans la soirée pour Brooklyn, afin de jouer en back-to-back le lendemain. Le tout, la veille de l’anniversaire du rookie français. Mais après quelques questions sur le match et sa performance (10 points, 4 rebonds et 4 interceptions en 27 minutes), l’ex-manceau a répondu avec plaisir à nos questions sur son frère Swann, qui suit aujourd’hui ses traces en tant que joueur du MSB.

Noah, pour commencer, est-ce que tu peux présenter Swann pour ceux qui ne le connaissent pas ?

Alors, Swann c’est un joueur qui se cherche encore un peu. Il jouait poste 5 à Paris, et là au Mans il joue plutôt poste 3-4. Il a 17 ans, il fait un bon 2,05 m, doit avoir 2,20 m d’envergure, hyper-athlétique, hyper-intelligent, et surtout qui joue avec beaucoup d’énergie. Et ça c’est un trait bien propre à la famille.

PROFIL JOUEUR Swann PENDA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 17 ans (12/02/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 9,1 #78 REB 7 #15 PD 2,2 #68

Ta mère dit que vous avez deux profils très différents, tu peux expliquer pourquoi ?

Totalement. Lui est beaucoup plus longiligne et aérien que moi. Il est plus grand, plus léger et avec une plus grosse détente. Des appuis beaucoup plus légers et rapides, une envergure de malade. Moi je suis plus axé sur les fondamentaux, je suis quelqu’un qui joue quand même beaucoup au sol, plutôt défensif. Et je pense que j’ai aussi su exprimer mon potentiel plus vite.

Alors que lui, son potentiel est plus haut que le mien, mais il se cherche encore un peu en tant que joueur. Donc là je pense qu’être avec Guillaume [Vizade] au Mans va lui faire beaucoup de bien. Il va commencer à trouver des sensations, à trouver qui il est sur un terrain. Beaucoup d’équipes NBA m’ont posé des questions sur lui, je leur ai dit qu’il avait un plus haut potentiel que moi. Mais par contre, il va falloir qu’il bosse quoi.

Tu suis ses matchs ? Il vient de marquer ses premiers points en pro, ça t’as rendu fier ?

Bien sûr. Là aujourd’hui [le 6 janvier] il jouait contre Mersin, j’ai vu qu’il avait marqué 3 points. Évidemment quand je peux je regarde, même si ce n’est pas toujours facile de trouver les matchs. En Espoirs par exemple, c’est vraiment compliqué de regarder les matchs, mais je suis les statistiques. Et de toute façon ma mère m’envoie ses actions. Quand je regarde un de ses matchs, je lui envoie des conseils, des choses que j’aurais aimé qu’on me dise à ce stade de ma carrière.

On peut dire qu’il est dans le meilleur environnement pour progresser, au MSB avec Guillaume Vizade, que tu connais par cœur…

Ça reste l’un des meilleurs coachs développeur de jeunes talents en France. C’est la même réflexion que j’ai eue à l’époque. Après évidemment, l’historique avec moi a fait que c’était beaucoup plus simple dans l’approche. Je sais que Guillaume le suivait depuis un moment. Donc quand on s’est posé la question s’il serait un bon coach pour Swann, il n’y a pas eu à réfléchir longtemps.

Peux-tu décrire votre relation en dehors des parquets ? Ta mère dit que vous êtes très proches et très admiratifs l’un de l’autre… Tu confirmes ?

Oui, oui. Je sais que lui a dit plusieurs fois qu’il voulait être meilleur que moi. Donc j’essaye de toujours montrer l’exemple, et de lui montrer que c’est impossible [rires]. Mais voilà, j’essaye d’être dans ce rôle de grand frère. Je sais que ma famille proche est une très grande source de motivation pour moi, donc ça fait plaisir de faire pareil pour lui.

Le soir de ta Draft NBA, tu disais que ton plus grand regret était qu’il ne soit pas présent… Tu as envie d’être présent à la sienne un jour ?

C’est sûr, c’est sûr. Franchement, je ferais n’importe quoi pour être présent à sa Draft. J’espère qu’il pourra être drafté plus haut que moi [n°32] et appelé au premier tour. C’est tout ce que je lui souhaite, parce que la Draft est vraiment une expérience incroyable. Je serai là pour lui.

Tu le vois percer dans le basket et aller en NBA un jour ?

Ah oui oui. Je pense qu’il ne doit pas se relâcher. Je sais qu’il verra l’interview, donc je ne veux pas qu’il croit que c’est un chemin facile, parce qu’il y a beaucoup de travail. Mais j’ai pleinement confiance en lui, je sais que son potentiel sera sans limites une fois qu’il se sera trouvé.

Ça serait ton rêve de l’affronter en match ?

Oui, franchement. En vrai de vrai, je ne sais pas ce que je préfère le plus entre l’affronter en match, ou jouer avec lui. Quand je vois les frères Wagner jouer ensemble ici [Franz et Moritz, au Orlando Magic], je me dis que ça doit être une sensation de fou. Évidemment, ce qui n’est pas marrant c’est que si on se retrouve sur un terrain un jour, je vais le broyer [rires], donc je préfère qu’il soit avec moi.

Et en 1-contre-1 à l’heure actuelle, c’est toi qui le broies ?

Ah oui oui [rires]. J’ai dans mon téléphone des vidéos d’il y a une semaine [sa famille est venue le voir à Orlando, ndlr], où on fait un 1-contre-1, qui le prouvent. Il est trop jeune encore, il est trop jeune.

Qu’est ce que tu lui conseillerais comme parcours ? Toi tu as fait une année supplémentaire en France avant de te présenter à la Draft, tu le vois faire la même chose ?

Je pense que chacun doit avoir son parcours. Que ce soit moi ou d’autres. Ce n’est pas parce que j’ai été drafté un an après mon éligibilité que ça sera forcément la même chose pour lui. Si jamais il explose au Mans, j’espère pour lui qu’il sera drafté dès la première année. Après je pense qu’il n’y a pas besoin de se presser. C’est important de se sentir prêt avant d’aller en NBA. Même si tu as du travail à faire, le plus important c’est que tu te sentes prêt à passer à l’étape supérieure.

Swann Penda qui inscrit ses premiers points en Betclic Elite sur une belle petite skip-pass de Bastien Grasshoff Les espoirs du @MSB_Officiel qui se régalent chez les pros pic.twitter.com/5xKkOdyVhI — Azad (@azmatlanba) December 20, 2025

As-tu un message pour Swann ?

[Il regarde la caméra] Continue de bosser. N’écoute pas les gens qui diront que tu n’y arriveras pas. Mais surtout, continue de bosser, et à l’école aussi.

Tu as apparemment aussi une petite sœur ? Est-ce qu’elle joue au basket ou non ?

Non, elle ne fait pas de basket. Elle a commencé le badminton, elle fait du tir à l’arc. Et elle est immense en taille, à seulement 13 ans elle est gigantesque. Elle a essayé le basket quand elle était plus jeune, mais ça ne l’intéresse pas forcément. Je pense qu’elle a envie de suivre son propre chemin, et puis en plus elle est très scolaire, donc elle kiffe vraiment l’école. Elle fait du sport aussi, mais je pense que passer tous ses week-ends dans les gymnases avec son frère ou moi, ça l’a un peu saoulée [sourire]. Donc je la comprends, qu’elle suive son propre chemin. De toute façon, quoi qu’elle fasse, elle réussira.

Depuis Washington,