Liga Endesa

Le champion de France 2018 Justin Cobbs au renfort de Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon

BCL - Prochain adversaire de Chalon en 16e de finale, Malaga s'attache les services du champion de France 2018 Justin Cobbs pour renforcer son poste de meneur de jeu. La qualification de l'Américano-Monténégrin est espérée avant le match face à l'Élan, ce mardi 3 février.
00h00
Le champion de France 2018 Justin Cobbs au renfort de Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon

Honoré il y a quelques semaines au Mans, Justin Cobbs rejoint l’opération maintien de Malaga en Liga.

Crédit photo : FIBA

Éliminé de la Basketball Champions League avec Mersin par son ancienne équipe du Mans, Justin Cobbs (1,91 m, 34 ans) goûtera finalement aux 16es de finale de la compétition sous un autre maillot. Après un an et demi en Turquie, l’Américano-Monténégrin va renforcer le tenant du titre Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon ce mardi 3 mars, selon notre confrère Chema De Lucas.

LIRE AUSSI

6e de Liga et toujours en course pour conserver son titre européen, l’Unicaja Malaga était confronté à un problème au poste de meneur. Son leader Alberto Díaz a contracté une grave blessure qui l’éloignera des parquets pendant de longues semaines, ce qui a poussé le club espagnol à recruter.

Globe-trotter expérimenté en Europe

Justin Cobbs apporte avec lui une solide expérience du basketball européen. Formé à Minnesota et en Californie, le meneur a parcouru l’Europe en évoluant au VEF Riga, chez les Skylines de Francfort, ou encore au Bayern Munich. Son nom est également bine connu dans l’Hexagone, suite à son passage à Gravelines-Dunkerque en 2016-2017 (17 points de moyenne) mais surtout au Mans l’année suivante.

PROFIL JOUEUR
Justin COBBS
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 34 ans (16/03/1991)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
10,6
#59
REB
1,5
#180
PD
3,6
#32

Dans la Sarthe, l’Américain a remporté le titre de champion de France en 2018 avec un rôle important (14 points, 6 passes de moyenne). Il a ensuite disputé la BCL ces dernières saisons, notamment au Buducnost Podgorica et à Mersin, depuis un an et demi. Avec le club turc, Cobbs affichait des moyennes de 9,9 points et 3,1 passes décisives en Basketball Champions League, des statistiques qui n’avaient pas empêché l’élimination de Mersin face… au Mans. L’Unicaja Malaga va néanmoins lui donner la chance de disputer la suite de la compétition, après l’avoir affronté en phase de groupes de la BCL.

LIRE AUSSI

Des retrouvailles avec Kendrick Perry

L’arrivée de Cobbs présente un avantage non négligeable : il a déjà évolué aux côtés de l’autre poste 1 de l’équipe Kendrick Perry lors de la fin de saison 2021-2022 au Buducnost Podgorica. Les deux meneurs avaient partagé le temps de jeu et développé une bonne complémentarité sur les parquets monténégrins. Cette connaissance mutuelle pourrait faciliter l’intégration du vétéran américain dans le système de jeu d’Ibon Navarro.

L’objectif du club andalou est désormais de pouvoir compter sur Justin Cobbs dès le match de mardi en Basketball Champions League contre Chalon. Cette rencontre au Martín Carpena sera cruciale pour l’Unicaja, ouvre une période charnière de saison. Le club est à la lutte en Copa Del Rey, en BCL, mais aussi dans les premières places de Liga. Le renfort de Cobbs est donc bienvenu !

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
