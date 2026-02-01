Le champion de France 2018 Justin Cobbs au renfort de Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon

Éliminé de la Basketball Champions League avec Mersin par son ancienne équipe du Mans, Justin Cobbs (1,91 m, 34 ans) goûtera finalement aux 16es de finale de la compétition sous un autre maillot. Après un an et demi en Turquie, l’Américano-Monténégrin va renforcer le tenant du titre Malaga, futur adversaire de l’Élan Chalon ce mardi 3 mars, selon notre confrère Chema De Lucas.

ÚLTIMA HORA: El Unicaja ha fichado al estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs (1.91 m.; 34 a.) para reforzar el puesto de base ante la baja de Alberto Díaz. Procede del Mersin turco, rival en la BCL. Unicaja signs Justin Cobbs (1.91 m.; 34 y.o.) from Mersin as… — Chema de Lucas (@chemadelucas) February 1, 2026

6e de Liga et toujours en course pour conserver son titre européen, l’Unicaja Malaga était confronté à un problème au poste de meneur. Son leader Alberto Díaz a contracté une grave blessure qui l’éloignera des parquets pendant de longues semaines, ce qui a poussé le club espagnol à recruter.

Globe-trotter expérimenté en Europe

Justin Cobbs apporte avec lui une solide expérience du basketball européen. Formé à Minnesota et en Californie, le meneur a parcouru l’Europe en évoluant au VEF Riga, chez les Skylines de Francfort, ou encore au Bayern Munich. Son nom est également bine connu dans l’Hexagone, suite à son passage à Gravelines-Dunkerque en 2016-2017 (17 points de moyenne) mais surtout au Mans l’année suivante.

PROFIL JOUEUR Justin COBBS Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 34 ans (16/03/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 10,6 #59 REB 1,5 #180 PD 3,6 #32

Dans la Sarthe, l’Américain a remporté le titre de champion de France en 2018 avec un rôle important (14 points, 6 passes de moyenne). Il a ensuite disputé la BCL ces dernières saisons, notamment au Buducnost Podgorica et à Mersin, depuis un an et demi. Avec le club turc, Cobbs affichait des moyennes de 9,9 points et 3,1 passes décisives en Basketball Champions League, des statistiques qui n’avaient pas empêché l’élimination de Mersin face… au Mans. L’Unicaja Malaga va néanmoins lui donner la chance de disputer la suite de la compétition, après l’avoir affronté en phase de groupes de la BCL.

Des retrouvailles avec Kendrick Perry

L’arrivée de Cobbs présente un avantage non négligeable : il a déjà évolué aux côtés de l’autre poste 1 de l’équipe Kendrick Perry lors de la fin de saison 2021-2022 au Buducnost Podgorica. Les deux meneurs avaient partagé le temps de jeu et développé une bonne complémentarité sur les parquets monténégrins. Cette connaissance mutuelle pourrait faciliter l’intégration du vétéran américain dans le système de jeu d’Ibon Navarro.

L’objectif du club andalou est désormais de pouvoir compter sur Justin Cobbs dès le match de mardi en Basketball Champions League contre Chalon. Cette rencontre au Martín Carpena sera cruciale pour l’Unicaja, ouvre une période charnière de saison. Le club est à la lutte en Copa Del Rey, en BCL, mais aussi dans les premières places de Liga. Le renfort de Cobbs est donc bienvenu !