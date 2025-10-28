Recherche
ELITE 2

La poisse de Marc-Eddy Norelia se poursuit à Caen : une nouvelle saison quasi-blanche en vue

ÉLITE 2 - Touché au genou gauche lors du match contre Denain, Marc-Eddy Norelia va manquer la fin de saison avec le Caen BC. L’intérieur souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque. Lors de son premier contrat professionnel, avec le CBC en 2017, il avait déjà été contraint à une saison blanche pour les mêmes raisons.
00h00
La poisse de Marc-Eddy Norelia se poursuit à Caen : une nouvelle saison quasi-blanche en vue

Huit ans après une première rupture des ligaments croisés avec Caen, Marc-Eddy Norelia a rechuté

Crédit photo : Tuan Nguyen

Coup dur pour le Caen BC et Marc-Eddy Norelia (1,93 m, 32 ans). L’intérieur haïtien, ne rejouera pas cette saison. Sorti sur blessure face à Denain jeudi dernier après moins de 4 minutes de jeu, il a passé une IRM ce lundi 27 octobre confirmant la crainte du staff : une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque.

« Nous avons le regret d’annoncer que la blessure de Marc Eddy Norelia infligée lors du match contre Denain est très sérieuse », communique le club. « Après examens, le verdict est tombé : sa saison est malheureusement terminée. C’est un coup dur pour lui, pour le groupe et pour tous ceux qui apprécient son engagement, son énergie et son esprit d’équipe exemplaire. Marc Eddy va énormément nous manquer sur le terrain et dans le vestiaire. »

Une nouvelle tuile pour le Caen BC

Le Caen BC traverse décidément une période noire. Battu sur le fil par Denain (81-83), le club a perdu dans la foulée deux cadres : Marc-Eddy Norelia, gravement blessé, et Sofiane Briki, victime d’une entorse à la cheville.

Pour l’intérieur, le verdict de l’IRM est sans appel : il sera indisponible jusqu’à la fin de saison. Une perte pour le collectif de Stéphane Eberlin, tant Norelia apportait son expérience et son énergie dans la raquette. Avant sa grave blessure au bout de 4 minutes, qui fausse ses statistiques, le natif de Port-au-Prince tournait à 8 points, 3,8 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne.

Déjà une saison blanche avec le CBC

Surtout, Marc-Eddy Norelia ne cesse d’être poursuivi par une invraisemblable malchance depuis qu’il a posé ses valises à Caen. Arrivé comme rookie au CBC en 2017, il avait vécu une première saison blanche à cause d’une rupture des ligaments croisés. Revenu à la compétition en 2018, il avait rapidement été exfiltré vers le Portugal.

De nouveau embauché par Caen lors de la trêve de Noël en 2023, l’ancien joueur de Tokyo avait cru manquer les playoffs de Nationale 1 à cause d’une fracture du doigt, ayant nécessité une intervention chirurgicale. Mais après deux mois d’absence, il était revenu à temps pour briller contre Saint-Vallier en finale. La saison dernière, Norelia a pu disputer 32 matchs, mais un bobo à l’orteil l’a privé des deux dernières rencontres.

Un pigiste médical pour compenser son absence

Cette fois, face à cette longue indisponibilité, le staff caennais n’a pas tardé à s’activer. Le club travaille déjà sur l’arrivée d’un pigiste médical pour renforcer son secteur intérieur.

Le remplacement de Norelia s’annonce crucial pour un Caen BC en quête de stabilité après un début de saison marqué par des résultats décevants et loin des attentes. Caen est actuellement avant dernier au classement et reste sur 4 revers de suite.

