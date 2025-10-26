Recherche
ELITE 2

Stéphane Eberlin (Caen) : « Tout le monde à sa part de responsabilité, le staff comme les joueurs »

Elite 2 - Battu par Denain (81-83) jeudi soir au Palais des Sports, le Caen BC s’enfonce un peu plus en Élite 2. Avec un bilan de 1 victoire pour 5 défaites, le coach Stéphane Eberlin reconnaît une situation de crise et en appelle à la responsabilité collective.
Début de saison très compliqué pour Caen en Elite 2

Crédit photo : Caen BC

Alors que l’objectif affiché du Caen BC en début de saison était clair – viser les playoffs – la réalité du terrain est tout autre. Six journées plus tard, les Normands sont avant-derniers du championnat après une nouvelle défaite frustrante, cette fois contre Denain, pourtant prenable.

Dans les colonnes d’Ouest-France, l’entraîneur Stéphane Eberlin n’a pas cherché à masquer la gravité de la situation : « On est à 1-5, donc forcément, le bilan n’est pas bon du tout. Ce soir, on fait un match où on perd deux joueurs, mais on doit quand même le prendre parce qu’on est devant. Et puis on fait deux trois mauvais choix pendant qu’eux sont cliniques. »

– Journée 7

Un match symbole des doutes caennais

Le scénario du match résume bien le malaise ambiant. Capable d’un excellent troisième quart-temps (30 points inscrits), le CBC s’est encore effondré dans le money time. « Il y a ce début de quatrième où on prend 0-9 et on les remet dans le match », regrette Eberlin. Les temps forts ne sont jamais concrétisés, les erreurs se répètent, et la peur de gagner semble s’être installée : « On voit bien qu’on manque clairement de sérénité. Forcément, on n’est pas du tout dans les objectifs fixés donc on n’est pas sereins. »

Le coach évoque un manque de discipline et de confiance, aussi bien collectif qu’individuel : « Ce n’est pas qu’un joueur, chacun autour y va de sa boulette. Et ça nous plombe. Il faut être discipliné. Quand on voit notre début de match, on a plein de situations pour finir et on ne le fait pas. Et tout de suite derrière, le doute s’installe. »

LIRE AUSSI

Blessures, doutes et appel à l’unité

Comme si la défaite ne suffisait pas, le CBC a perdu deux éléments importants : Marc-Eddy Norelia (genou) et Sofiane Briki (cheville). Leur absence potentielle n’arrangera rien à la dynamique fragile d’un groupe déjà touché mentalement. Mais dans la tempête, le message du coach est clair : pas question de se désunir. « Tout le monde a sa part de responsabilité, le staff comme les joueurs. L’objectif, c’est de rester uni, ne pas se tirer dans les pattes et trouver les artifices pour avancer et à tout prix gagner ce match qui va faire du bien à tout le monde dans la tête. »

Le Caen BC jouera déjà très gros lors de la prochaine journée sur le terrain de Alliance Sport Alsace, avec l’urgence de stopper l’hémorragie pour relancer une saison mal embarquée.

