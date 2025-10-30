Des joueurs d’Évreux visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux

En plus d’avoir encaissé une lourde défaite à domicile face à l’Élan Béarnais (65-98) vendredi 24 octobre, l’ALM Évreux a en plus subi un fait extra-sportif dont il se serait bien passé. En effet, peu après la rencontre, sur les réseaux sociaux du club, des joueurs ébroïciens ont été la cible de commentaires à caractère raciste.

Dépôt de plainte

Lundi 27 octobre, l’ALM Évreux a réagi et condamné avec la plus grande fermeté ces propos jugés “inacceptables”. Face à la gravité des faits, l’institution normande a signalé les messages à la Ligue Nationale de Basket (LNB), cette dernière ayant transmis le dossier à son service juridique. Parallèlement, le club a déposé plainte afin que l’auteur des propos soit identifié et poursuivi.

Ce jeudi 30 octobre, la LNB a également réagi via un communiqué, exprimant son plein soutien à Évreux et rappelé son engagement pour la diversité et la tolérance. Le président de la Ligue, Philippe Ausseur, a notamment déclaré que « les propos racistes tenus à l’encontre du club d’Évreux sont profondément inacceptables. Ils heurtent nos valeurs et celles de toute la communauté du basket. »

Déjà un épisode de racisme sur les réseaux sociaux

cet été avec Sylvain Francisco

Ce nouvel épisode de racisme sur les réseaux sociaux n’est pas sans rappeler celui de Sylvain Francisco. Durant l’EuroBasket début septembre, auteur d’une dernière action maladroite face à la Slovénie, l’international français a ensuite été victime d’une vague inouïe d’haine raciale. Le meneur des Bleus a révélé avoir reçu plus de 3 000 messages d’insultes racistes.