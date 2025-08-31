Sylvain Francisco cible d’une vague de racisme sur les réseaux sociaux après France – Slovénie

Quelques heures après que l’Allemand Dennis Schroder ait été victime de cris racistes, voilà qu’un nouvel épisode du même type est survenu à l’EuroBasket, concernant Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans). Après la rencontre face à la Slovénie, remportée par la France, le meneur de jeu tricolore a été pris pour cible sur les réseaux sociaux avec des insultes à caractère raciste. La FFBB a exprimé tout son soutien à l’égard de son joueur.

La FFBB et l'Équipe de France apportent tout leur soutien à Sylvain Francisco suite aux messages à caractères racistes et aux insultes publiés sur les réseaux sociaux. Des propos intolérables qui vont à l'encontre de toutes les valeurs prônées par le basket et la Fédération. pic.twitter.com/YYywQGRBuZ — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 31, 2025

La réponse de Sylvain Francisco

Voilà un aspect dont on se serait bien passé de parler concernant ce France – Slovénie. Sylvain Francisco, MVP de la rencontre, gardera certainement un souvenir mitigé de sa plus grande sortie en Bleu pour l’heure. Auteur de 32 points pour 40 d’évaluation, le joueur du Zalgiris Kaunas a également été pris au coeur d’une polémique en fin de match, avec un dernier panier de sa part pour améliorer le panier-average qui a été mal pris par les Slovènes.

Mais le plus regrettable concernant cette rencontre est la vague de commentaires haineux dont a fait l’objet Sylvain Francisco peu après la partie. Sur son compte Instagram, de nombreuses insultes racistes ont été écrites à son égard.

Et voilà les commentaires que se tape Sylvain Francisco sur son Instagram… Quelle putain de honte pic.twitter.com/E14jm1A682 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 30, 2025

Ce que le joueur a déploré plus tard dans la soirée : « Je tiens à préciser que vous pouvez m’insulter ou me détester pour ce que j’ai fait, mais des commentaires racistes ont été formulés, et ils vont à l’encontre des valeurs de ce sport et de cette communauté », a-t-il partagé dans la nuit de samedi à dimanche. « Ce comportement est non seulement préjudiciable, mais il nuit également à l’image de l’équipe/de l’organisation, voire du pays. »

Consultant pour le groupe TF1, Nicolas Batum a exprimé son soutien à son ancien partenaire en Bleu : « Certains d’entre vous sont malades, même si vous n’êtes pas d’accord avec une action de basketball, le racisme et la haine ne seront jamais acceptables. Après Dennis Schröder plus tôt, désormais cela… Bravo à Sylvain, super match mon frère. Continue de briller et de nous rendre fiers. »

Some of y’all are SICK even if you disagree with a BASKETBALL play, racism and hate are NEVER ACCEPTABLE at all. After Dennis Schroder earlier, now this… Major props to Sylvain, great game brother. Keep shining and making us proud🫡🇫🇷 pic.twitter.com/VRNc4UxnyA — Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 30, 2025

Si l’auteur des cris racistes à l’égard de Dennis Schröder a pu être identifié et banni des tribunes de l’EuroBasket, il est évidemment impossible de pouvoir lutter avec la même efficacité sur les réseaux sociaux.