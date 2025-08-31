Recherche
EuroBasket masculin

Sylvain Francisco cible d’une vague de racisme sur les réseaux sociaux après France – Slovénie

EuroBasket - Sylvain Francisco, acteur majeur du succès de l'équipe de France contre la Slovénie à l'EuroBasket, a été victime d'insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux après la rencontre.
00h00
Sylvain Francisco

Crédit photo : Julie Dumélié

Quelques heures après que l’Allemand Dennis Schroder ait été victime de cris racistes, voilà qu’un nouvel épisode du même type est survenu à l’EuroBasket, concernant Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans). Après la rencontre face à la Slovénie, remportée par la France, le meneur de jeu tricolore a été pris pour cible sur les réseaux sociaux avec des insultes à caractère raciste. La FFBB a exprimé tout son soutien à l’égard de son joueur.

La réponse de Sylvain Francisco

Voilà un aspect dont on se serait bien passé de parler concernant ce France – Slovénie. Sylvain Francisco, MVP de la rencontre, gardera certainement un souvenir mitigé de sa plus grande sortie en Bleu pour l’heure. Auteur de 32 points pour 40 d’évaluation, le joueur du Zalgiris Kaunas a également été pris au coeur d’une polémique en fin de match, avec un dernier panier de sa part pour améliorer le panier-average qui a été mal pris par les Slovènes.

Mais le plus regrettable concernant cette rencontre est la vague de commentaires haineux dont a fait l’objet Sylvain Francisco peu après la partie. Sur son compte Instagram, de nombreuses insultes racistes ont été écrites à son égard.

Ce que le joueur a déploré plus tard dans la soirée : « Je tiens à préciser que vous pouvez m’insulter ou me détester pour ce que j’ai fait, mais des commentaires racistes ont été formulés, et ils vont à l’encontre des valeurs de ce sport et de cette communauté », a-t-il partagé dans la nuit de samedi à dimanche. « Ce comportement est non seulement préjudiciable, mais il nuit également à l’image de l’équipe/de l’organisation, voire du pays. »

Consultant pour le groupe TF1, Nicolas Batum a exprimé son soutien à son ancien partenaire en Bleu : « Certains d’entre vous sont malades, même si vous n’êtes pas d’accord avec une action de basketball, le racisme et la haine ne seront jamais acceptables. Après Dennis Schröder plus tôt, désormais cela… Bravo à Sylvain, super match mon frère. Continue de briller et de nous rendre fiers. »

Si l’auteur des cris racistes à l’égard de Dennis Schröder a pu être identifié et banni des tribunes de l’EuroBasket, il est évidemment impossible de pouvoir lutter avec la même efficacité sur les réseaux sociaux.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
flavor_flav
Encore un qui entend des voix... On attend les réactions des racistes qui s'ignorent..ou plutôt non, on préfère qu'ils ferment leur gueule.
jamesnaysmith- Modifié
Quelle lâcheté, vous ête vraiment le fond de chiotte d'autoroute que vous pensez être. Faire le cador sous des articles comme celui-là ne coûte rien, par contre on entend moins vos litanies lorsqu'il s'agit de sujets plus sérieux. Crapule.
flavor_flav
tiens, sac à merde est encore là.. va faire ta promenade papy, ça te fera du bien.
jamesnaysmith- Modifié
Les gens aimeraient juste comprendre : comment se fait-il que quelqu'un comme vous, qui feignez de voir du racisme et l'extrême droite partout (surtout là où elle n'est pas), refuse de dénoncer le dernier régime d'apartheid de la planète ? Pire, vous ironisez sur les atrocités qu'il fait subir aux palestiniens (j'ai les notifications de vos commentaires effacés depuis, vous le savez ;) ).
elmanu
Parce que c'est pas un sujet sérieux ici vous trouvez?
pedro42
Vu que les insultes proviennent semble-t-il très majoritairement de slovènes, on attend les commentaires des donneurs de leçons Doncic et Prepelic.
