Dernier panier polémique, mea-culpa de Francisco, critiques de Prepelic, Hifi expulsé : fin de match tendue entre la France et la Slovénie

Il y avait 101-92 et tout semblait terminé entre la France et la Slovénie. Sylvain Francisco laissait s’écouler la dernière possession, serrait la main tendue par Luka Doncic avant de foncer vers le panier déserté par la défense slovène pour un ultime lay-up.

« Irrespectueux » selon Prepelic

Un dernier panier polémique, car contraire aux règles non-écrites du basket, voulant que l’équipe victorieuse laisse filer la dernière possession par respect pour l’adversaire. Le Dijonnais Gregor Hrovat est ensuite allé s’expliquer virilement avec Francisco, créant un petit moment de tension qui a retardé le buzzer final d’une dizaine de minutes.

🇫🇷 France 103 – 92 Slovénie 🇸🇮 Sylvain Francisco vient creuser l'écart d'une manière inattendue.😏 Suivez la rencontre en direct sur @TMCtv et sur @tf1plus ici 👉 https://t.co/uIm9myuUhH pic.twitter.com/eyNA9blH7o — TMC (@TMCtv) August 30, 2025

Prime au panier-average

Remontés contre le Francilien, les Slovènes ont dénoncé un manque de fair-play. Ancien coéquipier de Sylvain Francisco aux Metropolitans 92 (voir ci-dessous), Klemen Prepelic a exprimé son courroux en conférence de presse. « Je lui ai dit à la fin que ce qu’il avait fait était irrespectueux. Sylvain commence à peine à obtenir le respect du basket mondial et faire quelque chose comme ça, serrer la main d’un adversaire avant d’aller au double-pas, était assez bas… Surtout quand tu sors d’un match à 40 d’évaluation. Il m’a dit qu’il appréciait mes mots et qu’il ne le referait plus. »

Le meneur des Bleus a pourtant simplement respecté une consigne du staff, qui avait insisté sur l’importance du panier-average dans l’hypothèse d’une égalité à plusieurs. « Il aller chercher tous les paniers, on en avait parlé en début de compétition », insiste le sélectionneur Frédéric Fauthoux. « Chaque point peut avoir son importance. On ne sait pas ce qui peut se passer lors des deux prochains matchs. »

« Je regrette d’avoir serré la main de Luka trop tôt »

De son côté, Sylvain Francisco a fait acte de contrition sur un seul élément : avoir salué Luka Doncic avant le buzzer final. « J’aurais dû lui dire : « Non, défends, je vais attaquer. » D’un coup, je me suis rappelé du panier-average. Je regrette de lui avoir serré la main trop tôt, c’est ce que je lui ai dit après. J’assume ce qui s’est passé, il faut aller de l’avant maintenant. »

MVP du soir côté bleu (32 points et 40 d’évaluation), Sylvain Francisco a été défendu par de nombreux coéquipiers quand le début de l’altercation avec Hrovat a éclaté. Les deux joueurs ont écopé d’une faute technique, alors qu’il a ensuite fallu patienter une dizaine de minutes pour que les officiels ne puissent déterminer ce qui s’était réellement passé. Une longue séquence vidéo qui a abouti à l’expulsion de… Nadir Hifi et Martin Krampelj, coupables d’avoir quitté le banc. Une sanction automatique lorsque des remplaçants pénètrent sur le parquet en cas d’altercation. « Je pensais que le match était fini moi », s’est amusé le Parisien sur X.

Je pensais c’était fini moi 🤣🤣🤣 — Nadir Hifi (@thenadirhifi) August 30, 2025

Le pire, dans l’histoire, étant que Sylvain Francisco s’est retrouvé pris à son propre jeu puisque la dernière seconde de jeu a finalement permis un tir primé de Klemen Prepelic, atténuant l’écart final à -8 (103-95), inférieur à ce qu’il aurait dû être si le meneur du Zalgiris n’avait pas filé au panier (101-92). « J’espère qu’on ne regrettera pas ce dernier panier de Prepelic », a conclu Fauthoux.

Prepelic quand même admiratif de Francisco Lors de sa deuxième saison française, en 2017/18 à Levallois, Klemen Prepelic évoluait sous les ordres d’un certain Frédéric Fauthoux, aux côtés d’un meneur rookie de 20 ans, Sylvain Francisco. « Il était très jeune à l’époque », se souvient le shooteur slovène (qui a dû encaisser quelques « Batum ! Batum ! » venus des supporters français dès qu’il shootait un lancer-franc). « Dès le premier jour, j’ai aimé ce gamin. Il a un gros caractère, il vient de loin. Il a du talent et il travaillait très dur. Je suis très heureux de voir son évolution, de voir la trajectoire prise par sa carrière. »

À Katowice,