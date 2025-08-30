« Il a été incroyable » : Sylvain Francisco en feu face à la Slovénie

Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a porté l’équipe de France vers une précieuse victoire contre la Slovénie (103-95) samedi à l’EuroBasket. Auteur de 32 points, le meneur du Zalgiris Kaunas est entré dans l’histoire en devenant le neuvième joueur français à atteindre la barre des 30 points dans la compétition.

Une prestation record qui porte les Bleus

Samedi soir à Katowice, l’équipe de France a trouvé son homme providentiel : Sylvain Francisco. Remplaçant au coup d’envoi, le meneur a signé un match exceptionnel, terminant avec 32 points inscrits. Une performance majuscule qui l’inscrit dans la lignée de Tony Parker, Antoine Rigaudeau ou encore Nando De Colo, devenant le neuvième Bleu à franchir la barre mythique des 30 points en EuroBasket.

L’intéressé restait pourtant mesuré après la rencontre : « Franchement, c’était un match incroyable, 32 points. Mais le plus important, ce n’est pas moi. Toute l’équipe a fait des choses bien. C’est incroyable… Le plus important, c’est qu’on ait gagné. Et ce match-là, j’ai oublié. Maintenant, je reste concentré sur le match de demain (dimanche). »

Un succès référence pour l’équipe de France

Au-delà de son exploit individuel, Francisco a surtout permis aux Bleus de battre une Slovénie menée par Luka Doncic (39 points). Le meneur a insisté sur l’importance collective de cette victoire : « Bien sûr, c’est un match référence. Mais après, il n’y a que 2-0. Le plus important, c’est de rester concentré et d’aller de l’avant. J’ai l’impression qu’avec cette équipe, on grandit de plus en plus. »

Les louanges de ses coéquipiers et du staff

Son coach Frédéric Fauthoux a salué son rôle décisif : « Ce que Sylvain a merveilleusement fait aujourd’hui, c’est profiter de la façon dont les Slovènes défendaient. Mais je trouve que collectivement, les autres ont été très bien aussi. »

Ses coéquipiers étaient également admiratifs. Bilal Coulibaly a salué « un très bon travail » de son meneur, quand Alexandre Sarr a souligné ses « bonnes lectures et sa capacité à trouver les gars sur les coupes ». Zaccharie Risacher, de son côté, s’est réjoui : « Il nous a vraiment aidé dans les moments durs. C’est génial de pouvoir jouer avec lui. » Un avis partagé par Jaylen Hoard : « Il a été incroyable. Il a apporté beaucoup d’énergie, de création. Je suis vraiment content pour lui. »

La hiérarchie au poste de meneur pas remise en cause

Alors que Théo Maledon connaît plus de difficultés en ce début de tournoi, Fauthoux a botté en touche quant à l’idée de changer la hiérarchie au poste 1 : « Notre force avec ce groupe, c’est de trouver le joueur qui va performer. Notre cinq majeur, ça ne veut presque pas dire grand-chose. On se concentre sur les cinq qui terminent les matches. »

De quoi souligner la profondeur et la polyvalence de cette jeune équipe de France, désormais à 2-0 dans ce premier tour.

