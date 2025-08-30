Recherche
Équipe de France

Fauthoux après la victoire des Bleus sur la Slovénie, « les joueurs ont vraiment rectifié les choses »

EuroBasket - L’équipe de France a battu la Slovénie (103-95) lors de son deuxième match de l’EuroBasket 2025. Après une première mi-temps difficile, les Bleus ont trouvé les solutions pour contenir Luka Doncic (39 points). Frédéric Fauthoux a livré son analyse, insistant sur la progression de son groupe et l’importance de confirmer dès le prochain match.
00h00
Fauthoux après la victoire des Bleus sur la Slovénie, « les joueurs ont vraiment rectifié les choses »

Frédéric Fauthoux reste invaincu en équipe de France, après la victoire des Bleus face à la Slovénie à l’EuroBasket

Crédit photo : Julie Dumélié

Après avoir dominé la Slovénie (103-95), l’équipe de France a confirmé son bon début d’EuroBasket. Mais si les Bleus ont su hausser leur niveau en seconde période, l’entraîneur Frédéric Fauthoux a surtout retenu la capacité de son collectif à s’ajuster. « On ne se fixait pas ce genre d’objectifs aujourd’hui. On se fixait des objectifs de progression. Quand on voit notre première mi-temps, puis la seconde, je pense que c’est ça qu’il faut retenir. Les joueurs ont vraiment rectifié les choses » a-t-il confié.

« Un joueur fantastique en face »

Face aux 39 points de Luka Doncic, le coach a tenu à relativiser : « On joue contre un joueur fantastique qui donne un match complètement différent. » Surtout, il a plutôt apprécié la performance de ses joueurs en défense sur lui en deuxième mi-temps : « On a bien défendu sur lui, sur la façon dont il l’a tenu sur le pick and roll. Mam’ (Jaiteh) et Alex Sarr ont été très précieux là-dessus. »

Si la première mi-temps a vu les Slovènes scorer 54 points, la réaction a été immédiate après la pause. « À la mi-temps, ils en ont marqué 54, mais grosso modo il y en a 14 qu’on n’a pas donnés en seconde période. Les joueurs ont été top, parce qu’on a rectifié ça tout de suite », a analysé Fauthoux, qui a pointé les lancers-francs trop faciles concédés avant la pause.

Francisco en lumière, mais pas seul

Le sélectionneur a salué la performance de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), auteur d’un match monumental. « Sylvain a fait un gros match. Mais vu le jeu qu’on propose, demain ça sera sûrement un autre. On voit encore que tout le monde apporte quelque chose à un moment donné ».

Il a aussi tenu à souligner le rôle du collectif autour du meneur : « Un joueur peut marquer autant, mais si les quatre autres sont dans les bons espaces, c’est ce qui lui permet d’avoir accès au panier. Collectivement, les autres ont été très bien aussi. » Quant à l’incident de la fin de match, avec l’ultime panier de Francisco, le sélectionneur a tenu à le minimiser. « On en a parlé en tout début de compétition. Surtout les gens dans le staff qui ont l’expérience de ces compétitions-là. Parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer demain et mardi. On peut se retrouver à égalité à trois avec certaines équipes. Donc chaque point aura son importance. »

Risacher et Sarr, des signes de maturité

Frédéric Fauthoux a également mis en avant l’apport des jeunes cadres : « Zaccharie a été très performant sur le tir à distance et efficace en défense. Alexandre progresse énormément. Ce n’est pas du tout le même basket que celui qu’il connaît en NBA. Aujourd’hui il a fait une très belle performance sur la défense de pick and roll et il a pris des rebonds importants. »

« Il faut valider cette victoire »

Enfin, le coach a rappelé l’importance de rester concentré alors que les tricolores enchaînent dès ce dimanche avec un nouveau gros match, contre Israël : « Je suis surtout satisfait de la victoire collective. Mais il faut valider le match de ce soir, demain (dimanche). Sinon, ça n’aurait presque servi à rien. […] Personnellement, je n’ai vu qu ‘une mi-temps (d’Israël). C’est une autre personne du staff qui l’a préparée. On en parlera demain. Mais ce que je sais, c’est que c’est une équipe qui n’est pas facile à jouer. J’espère qu’on va bien récupérer, d’abord. Ça, c’est le plus important. »

La France sera donc de retour dans la Spodek ce dimanche à 17 heures pour tenter d’enchaîner et confirmer cette montée en puissance.

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
