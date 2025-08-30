Recherche
Uncategorized

Test de caractère réussi pour les Bleus face à la Slovénie !

Longtemps malmenée, un temps à -8, l'équipe de France s'en est finalement sortie contre la Slovénie de Luka Doncic (39 points). Avec 32 unités de Sylvain Francisco, les Bleus l'emportent 103-95 et ont déjà quasiment validé leur billet pour les 1/8e de finale avec deux victoires en deux matchs.
00h00
Test de caractère réussi pour les Bleus face à la Slovénie !

2/2 pour les Bleus du capitaine Yabusele !

Crédit photo : Julie Dumélié
– Groupe D

Résumé et réactions à venir 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Slovénie
Slovénie
Commentaires

grant_5verdun
Superbe victoire Par contre, Francisco qui sert la main du râleur et qui va marquer alors que l'adversaire s'est arrêté de jouer ...comment dire....
da_yeti
Du même niveau que le râleur qui fait faute sur le tir de TLC et fait ses pitreries pour demander la vidéo
grotext
Pour un fois que sont les français les filous. Bon ok, ce n'était pas très beau, mais bon...
tony9
C est pas Doncic (la râleuse) qui décide la fin du match Belle victoire des français
karbonator63
Le mental a tenu et le lutin Franciscain a fait le reste avec une assurance incroyable malgré la faute de goût au buzzer. le turn over est parfois déroutant mais tout le monde apporte son écot et ça permet au groupe de rester frais. Les slovènes n'ont pas ce luxe et ça craint pour la suite mais c'est pas notre problème !! content pour Sarr qui va prendre confiance,on aura besoin de ses centimètres.Elie a dormi sur les replis défensifs en 1ere mi temps mais gros 3 points dans le money time , du Okobo quoi ...Faut enchaîner demain pour être tranquille
ideja
Vous me raconterez le match de demain (je passe mon tour à titre personnel). En espérant que la France leur colle une bonne rouste.
da_yeti
À noter : face à une intensité défensive haut niveau, on a eu beaucoup de mal à mettre notre attaque en place
bearnais64
heureusement avec 102pts. Intensité défensive ? Sans défense les slovène prenait 150pts dans leurs filets
gypaete64
Yeeeessss!!!!
da_yeti
Premier match de l’été avec de l’intensité. Dur dur tout le long. On dirait que le physique, et donc notre profondeur, à fait la différence dans le dernier quart. Les slovène étaient rincés. C’est ce genre de match qui fera progresser nos jeunes.
grotext
Au début du match, Margoton et Batum qui comparaient les effectifs et affirmaient que l'EDF, au contraire des Slovènes, n'avait pas de joueurs capable de marquer 30 points. Sylvain Francisco : "Hold my beer" !
da_yeti
Avec la victoire, on ne parlera pas de l’arbitrage hyper tatillon contre nous. Il me semble que seul un arbitre nous avait dans le viseur.
stephmoon
Grand match de basket bien intense ! Je suis lessivé. Au-delà de la performance xxl de Sylvain Francisco, les plus jeunes, le trio Coulibaly-Risacher-Sarr, apportent une belle plus-value à cette équipe où l'on sent, d'une manière générale, une belle cohésion. Excellent coaching de Fred Fauthoux à mon sens, qui a parfaitement géré les fautes et laissé sur le terrain ceux qui étaient le plus dans le match. Ce fut dur et c'est tant mieux, la Slovénie nous a offert une très belle opposition. Attention à Israël demain, on a souvent galéré contre eux...
