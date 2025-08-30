Test de caractère réussi pour les Bleus face à la Slovénie !
Longtemps malmenée, un temps à -8, l'équipe de France s'en est finalement sortie contre la Slovénie de Luka Doncic (39 points). Avec 32 unités de Sylvain Francisco, les Bleus l'emportent 103-95 et ont déjà quasiment validé leur billet pour les 1/8e de finale avec deux victoires en deux matchs.
2/2 pour les Bleus du capitaine Yabusele !
Crédit photo : Julie Dumélié
