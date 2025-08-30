Le coach de la Slovénie s’interroge : « Parfois, je me demandais si j’étais dans une salle de basket ou de sport de combat… »

Aleksander Sekulic : « Ça a été un bon match, particulièrement physique. Comme depuis le début de l’été, on doit faire face à des adversaires qui jouent extrêmement physique contre nous. Parfois, je me demandais si j’étais dans une salle de basket ou dans une salle de sport de combat… Il y a eu énormément de fautes, c’est très dur de jouer dans ces conditions, même si on a obtenu beaucoup de lancers-francs.

Pendant 35 minutes, on a contrôlé ce qu’on voulait : pas de points faciles dans la raquette notamment. Mais dans le dernier quart-temps, Sylvain Francisco a enchaîné les drives. Défensivement, ce n’est pas acceptable. »

Klemen Prepelic : « C’est une défaite difficile à digérer. Pendant 35 minutes, on a livré une bonne performance, surtout du point de vue défensif. Mais malheureusement, ils ont scoré 20 points dans les 3-4 dernières minutes. On a eu des bonnes positions à 83-83 mais ils ont su enchaîner les contres avec leur talent individuel. De l’autre côté du parquet, Francisco a eu un coup de chaud et ça a été difficile de le contenir. Il faut quand même retenir qu’on a joué un match solide. On affrontait l’un des favoris pour la médaille, avec un effectif réduit, alors que 11 de leurs joueurs ont joué plus de 10 minutes. Ce n’est pas une excuse. Il faut construire là-dessus. »

Propos recueillis à Katowice,