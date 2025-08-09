L’ASVEL fonce sur Glynn Watson Jr. !

Plutôt discret depuis le début de l’été, l’ASVEL s’active en coulisses pour signer un nouveau meneur. Le club rhodanien se pencherait sérieusement sur Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans), auteur d’une belle saison au BCM Gravelines-Dunkerque, selon nos confrères de Backdoor.

After a solid season with Gravelines-Dunkerque, American guard Glynn Watson is expected to make a move to EuroLeague basketball 👀 More details: https://t.co/nYZ9NIHLEj#EuroLeague #LDLCASVEL — Backdoor Podcast English (@Backdoorpod_eng) August 9, 2025

Arrivé l’été dernier dans le Nord en provenance de Bonn, où il avait remplacé T.J. Shorts à l’été 2023, Glynn Watson s’est immédiatement imposé comme une valeur sûre du championnat de France. L’Américain de 28 ans valait 16,3 points à 46% aux tirs dont 37% à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne en 31 minutes au BCM, ce qui en faisait le quatrième meilleur marqueur de Betclic ELITE. Watson a également montré une capacité à faire des cartons au scoring, comme son éclat face à Limoges où il avait inscrit à 48 points en avril, du jamais vu depuis plus de trente ans !

PROFIL JOUEUR Glynn WATSON JR. Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 28 ans (09/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16,3 #4 REB 4 #57 PD 4 #16

Son excellent exercice n’a pas échappé aux observateurs de grands clubs du continent comme Naples, mais l’ASVEL et son projet d’Euroleague ont séduit le joueur, qui découvrirait donc les batailles européennes sur les bords du Rhône. Toujours selon nos confrères, un accord est proche d’être conclu, avec une officialisation dans les prochains jours.

Formé à l’Université de Nebraska en NCAA, Watson avait démarré sa carrière professionnelle en Grèce à Lavrio puis Rhodes, entre 2019 et 2021. Il s’était ensuite engagé à Jonava en Lituanie et à Sopot en Pologne, avant de rallier Bonn et Dunkerque pour sa découverte de l’Hexagone, où il devrait s’inscrire plus durablement.