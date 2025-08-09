Recherche
Betclic Élite

L’ASVEL fonce sur Glynn Watson Jr. !

BETCLIC ÉLITE - En quête d'un nouveau meneur en vue de la saison prochaine, le club villeurbannais s'est positionné sur l’Américain Glynn Watson, auteur d’une bonne saison au BCM Gravelines-Dunkerque.
00h00
Résumé
Glynn Watson Jr. devrait être le prochain meneur de l’ASVEL, avec qui il découvrirait l’EuroLeague.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Plutôt discret depuis le début de l’été, l’ASVEL s’active en coulisses pour signer un nouveau meneur. Le club rhodanien se pencherait sérieusement sur Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans), auteur d’une belle saison au BCM Gravelines-Dunkerque, selon nos confrères de Backdoor.

Arrivé l’été dernier dans le Nord en provenance de Bonn, où il avait remplacé T.J. Shorts à l’été 2023, Glynn Watson s’est immédiatement imposé comme une valeur sûre du championnat de France. L’Américain de 28 ans valait 16,3 points à 46% aux tirs dont 37% à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne en 31 minutes au BCM, ce qui en faisait le quatrième meilleur marqueur de Betclic ELITE. Watson a également montré une capacité à faire des cartons au scoring, comme son éclat face à Limoges où il avait inscrit à 48 points en avril, du jamais vu depuis plus de trente ans !

PROFIL JOUEUR
Glynn WATSON JR.
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 28 ans (09/03/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
16,3
#4
REB
4
#57
PD
4
#16
Betclic ÉLITE - Auteur d'une performance invraisemblable à Limoges (48 points), Glynn Watson Jr a établi le record du siècle en championnat.
Rédaction

Son excellent exercice n’a pas échappé aux observateurs de grands clubs du continent comme Naples, mais l’ASVEL et son projet d’Euroleague ont séduit le joueur, qui découvrirait donc les batailles européennes sur les bords du Rhône. Toujours selon nos confrères, un accord est proche d’être conclu, avec une officialisation dans les prochains jours.

Formé à l’Université de Nebraska en NCAA, Watson avait démarré sa carrière professionnelle en Grèce à Lavrio puis Rhodes, entre 2019 et 2021. Il s’était ensuite engagé à Jonava en Lituanie et à Sopot en Pologne, avant de rallier Bonn et Dunkerque pour sa découverte de l’Hexagone, où il devrait s’inscrire plus durablement.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
