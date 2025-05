L’EuroLeague passe à 20 clubs : Dubaï, Valence et Tel-Aviv annoncés pour 2025-2026

C’est un tournant majeur pour l’EuroLeague. Longtemps envisagée, l’extension du nombre de clubs de 18 à 20 à partir de la saison 2025-2026 est désormais actée. D’après les informations de Donatas Urbonas, journaliste pour BasketNews, trois nouvelles équipes intégreront la compétition : Valencia Basket (Espagne), l’Hapoel Tel-Aviv (Israël) et le tout jeune club du Dubai Basketball.

Une première pour le Moyen-Orient

C’est la grande nouveauté de cette annonce : l’arrivée d’un club basé à Dubaï. Ce sera la première fois qu’une équipe issue du Moyen-Orient participera à l’EuroLeague. Soutenu par des moyens financiers colossaux, ce projet émirati est ambitieux et déjà soutenu politiquement et sportivement par l’organisation. Le but ? Étendre l’audience de la compétition à une nouvelle région stratégique, tout en créant un pont entre l’Europe et le Golfe.

Valencia et Tel-Aviv de retour

Pour Valencia Basket, c’est un retour attendu. Le club espagnol faisait partie de l’édition 2023-2024 et restait en lice pour un futur repêchage permanent. Du côté d’Israël, l’Hapoel Tel-Aviv complète une présence renforcée du pays en EuroLeague aux côtés du Maccabi. Une double présence rare mais qui traduit l’évolution du club rouge, désormais bien installé en Europe après avoir remporté l’EuroCup. L’ancien MVP de l’EuroLeague Vasilije Micic (1,95 m, 31 ans) est annoncé parmi les grosses recrues de l’intersaison. Il faut dire que le propriétaire Ofer Yannay est prêt à sortir le carnet de chèques.

Un tournant stratégique pour l’EuroLeague

Avec cette expansion, l’EuroLeague espère renforcer son attractivité et ses revenus. Reste à savoir quel format sera mis en place : 38 journées ? Deux groupes ? Et quel impact sur la Betclic ÉLITE et les autres championnats nationaux ? Pour l’heure, les instances n’ont pas communiqué sur ces détails. Mais une chose est sûre : la carte de l’EuroLeague va évoluer dès 2025.