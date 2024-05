Une AS Monaco bis contre Cholet : Gladyr sur le banc et cinq Espoirs sur le parquet

Alors que Saint-Quentin, Strasbourg et Nancy ont manqué le coche samedi en vue des playoffs, la belle opération en vue des playoffs pourrait bien être signée par Cholet Basket ce week-end. Pourtant en perdition avec cinq défaites d’affilée, l’équipe des Mauges se déplace au moment opportun à Monaco (ce dimanche à 16h30) face à une Roca Team qui a évidemment d’autres priorités, à trois jours de son Match 5 contre le Fenerbahçe Istanbul.

44 heures après un combat héroïque en Turquie (65-62), l’AS Monaco va mettre la plupart de ses joueurs cadres au frigo. Et même son staff technique puisque c’est Sergiy Gladyr qui dirigera la rencontre, comme l’an dernier à Blois lors de la 34e journée (76-102). Une sorte de rotation sur le banc puisque les adjoints de Sasa Obradovic ont déjà pu officier cette saison : Mirco Ocokoljic, lors de la suspension du technicien serbe à Saint-Quentin, et Manuchar Markoishvili, lors de la réception du Portel juste avant le début des playoffs.

Quels pros sur la feuille ?

L’Ukrainien devrait disposer « d’un ou deux joueurs étrangers » cet après-midi face à Cholet. Peut-être Donta Hall, le moins utilisé de la série face au Fenerbahçe. Tous très peu utilisés face à l’équipe stambouliote, les Français Matthew Strazel, Yakuba Ouattara, Petr Cornelie et Mouhammadou Jaiteh devraient logiquement être aussi réquisitionnés.

Ils seront accompagnés de cinq Espoirs. Il y aura évidemment Mohammad Amini, le fleuron du centre de formation de l’AS Monaco, auteur de 6 points en 5 minutes contre Limoges le 9 avril. Les quatre autres seront Nicolas Vanel, qui a fêté samedi son dernier match à domicile en U21 après avoir démarré au club en poussins, Auguste Cagnet, un shooteur qui évoluait à Beaujolais en NM2 l’an dernier, David Mabu (9 points et 3 rebonds à Blois), un poste 3-4 energizer avec très peu de basket dans les jambes (repéré chez les U20 Département de Cergy en 2022), et Loic Noudogbessi (2 points et 9 rebonds en 24 minutes contre l’ADA), intérieur mobile et athlétique. 3e du championnat Espoirs, ils ont remporté un choc samedi contre leurs homologues de l’Académie Gautier (78-71).