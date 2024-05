À 3 contre 5 pour terminer, Saint-Quentin tombe en double prolongation à Chalon

Déjà assuré de se maintenir en Betclic ÉLITE la saison prochaine, l’Élan Chalon s’est imposé après deux prolongations face à Saint-Quentin ce samedi (97-90). Une occasion manquée pour l’équipe de Julien Mahé de décrocher son billet pour les playoffs.

Un Olejniczak dominant guide Saint-Quentin à la mi-temps

Dans une entame de match équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup (22-22, 10′), ce sont les joueurs de Saint-Quentin qui ont creusé un premier écart au cœur de ce deuxième quart-temps. Sous l’impulsion d’un Dominik Olejniczak omniprésent dans la peinture (14 points et 8 rebonds), les hommes de Julien Mahé ont pris leurs distances dans cette première mi-temps. Dominés sur cette fin de période, les joueurs de Savo Vucevic ont laissé passer l’orage et se sont appuyés sur l’efficacité du trio Antoine Eito (19 points et 4 rebonds) – Lionel Gaudoux (6 points et 12 rebonds) – Ryan Mikesell (32 points et 6 rebonds) pour rester au contact de Saint-Quentin à la mi-temps (42-46).

Au retour des vestiaires, l’intensité n’a pas faibli et Saint-Quentin a gardé le rythme imposé dans les vingt premières minutes, obligeant le coach chalonnais à stopper le jeu pour remobiliser ses troupes (49-55, 25′). Si l’intérieur polonais s’est illustré en première mi-temps, la formation de Julien Mahé s’est reposé sur l’efficacité redoutable de Lucas Boucaud (13 points et 4 passes décisives) pour conserver les commandes avant d’aborder les dix dernières minutes (62-65, 30′).

Traoré, 25 points et une prolongation arrachée à 17 ans



À la faveur d’un 7-2 infligé dès l’entame du dernier quart-temps et profitant de l’indiscipline adverse, les Chalonnais ont repris l’avantage (69-67, 32′). Mais comme souvent dans ce match très indécis, Saint-Quentin n’a rien lâché et est repassé devant au meilleur des moments avant de voir l’Élan Chalon revenir à hauteur une nouvelle fois. Dans un money-time de folie, l’exceptionnel Nolan Traore (25 points, avant même ses 18 ans !, et 5 passes décisives) a montré la voie à ses partenaires et permis à Saint-Quentin d’arracher la prolongation (83-83, 40′).

Malgré tout, les deux formations ne sont pas parvenues à se départager (88-88, 45′).

Ryan Mikesell fait chavirer le Colisée

Tous les efforts déployés par Rayan Mikesell ne seront pas restés vains. Auteur d’un véritable festival offensif, il aura régalé le Colisée et permis à Chalon de l’emporter après deux prolongations (97-90). Défaite à l’extérieur ce samedi soir, l’équipe de Julien Mahé, qui a terminé le match avec 3 joueurs sur le parquet (Johnson, Rayman, Olejniczak et Pfister à 5 fautes, Schwartz blessé, Traoré crampé), manque une occasion de décrocher son ticket pour les playoffs. De son côté, l’Élan Chalon termine par un feu d’artifice devant son public.

