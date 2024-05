L’AS Monaco arrache un Match 5 : le rêve du Final Four toujours en vie !

Deux jours après s’être inclinée lors du match 3, l’AS Monaco n’avait pas d’autre choix que de s’imposer sur le parquet du Fenerbahçe ce vendredi soir pour espérer accrocher un match décisif dans ces playoffs. C’est chose faite pour la Roca Team qui l’emporte sur le score de 65 à 62 et s’offre un match 5 à Gaston-Médecin.

Monaco encore dans le coup à la pause

Après une entame de match équilibrée où les joueurs de Sasa Obradovic ont joué les yeux dans les yeux avec les stambouliotes (15-11, 10″), la Roca Team a subi la foudre des locaux. Redoutables derrière l’arc, les coéquipiers de Nigel Hayes-Davis (10 points et 3 rebonds) et de Marko Guduric (14 points et 2 rebonds) ont pris les devants avant que Monaco ne réagisse une nouvelle fois. Malgré l’ambiance hostile de la salle et une forte domination au rebond offensif, Élie Okobo (13 points ) a maintenu son équipe à portée du Fenerbahçe à la mi-temps (33-30).

Les Monégasques sont revenus sur le parquet le couteau entre les dents, à l’image d’un Yakouba Ouattara survolté (5 points). Bousculé et limité à 14 points dans ce troisième quart-temps, le Fenerbahçe s’est retrouvé mené d’un point à dix minutes du terme (47-48, 30′).

Monaco arrache un match 5

Dans un dernier quart-temps extrêmement disputé et très électrique, les locaux ont repris les commandes grâce à l’efficacité redoutable de Georgios Papagiannis (10 points et 10 rebonds). Mais Monaco est repassé devant au cœur du dernier quart-temps grâce à Okobo et Jordan Loyd (52-56, 37′). Tout comme Lyod, Mike James (10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) s’est montré précieux en fin de rencontre pour permettre aux siens de l’emporter (62-65) et s’offrir un match 5.