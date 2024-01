L’ASVEL se sépare officiellement de Gianmarco Pozzecco, Pierric Poupet nommé coach principal

Gianmarco Pozzecco n’est officiellement plus le coach principal de l’ASVEL. Le club rhodanien a officialisé son éviction ce samedi 6 janvier. Comme annoncé, c’est son adjoint Pierric Poupet qui lui succède.

Arrivé en même temps que le sélectionneur de l’Italie, Edoardo Casalone reste assistant-coach alors que Joseph Gomis le rejoint dans le staff technique. Ce dernier va passer le relai à Karim Atamna pour le travail individuel.

Gianmarco Pozzecco avait lui même succédé à T.J. Parker le 25 octobre dernier. L’ASVEL est avant-dernière de l’EuroLeague avec 3 victoires et 15 défaites et quatrième de Betclic ELITE avec 12 victoires en 17 matches. Son prochain match est le mardi 9 janvier contre l’Étoile Rouge de Belgrade. D’ici là, d’autres changements pourraient être annoncés, comme la signature de DeShaun Thomas et le départ de John Egbunu.