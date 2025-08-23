Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AmeriCup

Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader

AmeriCup - Pour l'entrée en matière du Canada dans le tournoi continental des Amériques, Kyshawn George a largement fait honneur à sa première sélection en terminant meilleur marqueur du match contre le Vénézuéla (54-88).
|
00h00
Résumé
Écouter
Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader

Kyshawn George a connu sa première cape avec le Canada.

Crédit photo : FIBA

Possédant la double nationalité suisso-canadienne, Kyshawn George a fait son choix cet été en optant pour le Canada, lui qui est l’une des têtes d’affiche de la sélection pour la FIBA AmeriCup qui se déroule au Nicaragua. Et dès ses premiers pas sous la bannière à la feuille d’Érable, le joueur NBA des Washington Wizards a assumé son rang.

Avec une petite clique d’actuels et anciens joueurs LNB

Pour les débuts du Canada dans le tournoi continental des Amériques, lors d’un premier match de poules contre le Vénézuéla, Kyshawn George a porté le scoring de sa sélection. L’ancien Chalonnais a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points à 7/13 aux tirs, noircissant la feuille de stats avec également 3 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres et 4 ballons perdus en 29 minutes de jeu. Ainsi, avec toute une clique d’actuels (Jahvon Blair, Nate Darling) et d’anciens joueurs (Isiaha Mike) de LNB, ils ont conduit le Canada vers une première victoire dans cet AmeriCup (54-88).

Né en Suisse d’un père canadien, Kyshawn George a préféré défendre les couleurs du Canada, au contraire de son frère Jamal qui joue pour la nation helvète. Après une première saison NBA encourageante avec les Washington Wizards (plus de 8 points et 4 rebonds de moyenne) aux côtés des Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, l’ailier prépare son exercice sophomore en essayant d’aller chercher un premier international avec le Canada.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Canada
Canada
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00L’été noir des équipes de France jeunes : zéro titre et le pire bilan depuis 10 ans !
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les Bleuettes sauvent l’honneur en terminant 7e de l’EuroBasket U16
Talis Soulhac va manquer le début de saison
ELITE 2
00h00Un problème « dans le périmètre du cœur » décelé pour Talis Soulhac, absent plusieurs semaines
Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont gagné à Vichy en présaison
NM1
00h00Une soirée de présaison animée : Orléans cartonne, Quimper confirme, Roanne déroule
EuroBasket
00h00Plébiscitée par les médias, les personnalités basket et… Omar Sy, la Serbie annonce son roster final
NM2
00h00Un renfort estampillé LNB pour le CS Gravenchon
canada kyshawn george
AmeriCup
00h00Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader
strazel préparation eurobasket
EuroBasket
00h00Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon
Présaison
00h00Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0