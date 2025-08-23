Pour sa première avec le Canada, Kyshawn George se pose en leader

Possédant la double nationalité suisso-canadienne, Kyshawn George a fait son choix cet été en optant pour le Canada, lui qui est l’une des têtes d’affiche de la sélection pour la FIBA AmeriCup qui se déroule au Nicaragua. Et dès ses premiers pas sous la bannière à la feuille d’Érable, le joueur NBA des Washington Wizards a assumé son rang.

Game one, game won 😤 pic.twitter.com/TtecUXaFyT — Canada Basketball (@CanBball) August 22, 2025

Avec une petite clique d’actuels et anciens joueurs LNB

Pour les débuts du Canada dans le tournoi continental des Amériques, lors d’un premier match de poules contre le Vénézuéla, Kyshawn George a porté le scoring de sa sélection. L’ancien Chalonnais a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points à 7/13 aux tirs, noircissant la feuille de stats avec également 3 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres et 4 ballons perdus en 29 minutes de jeu. Ainsi, avec toute une clique d’actuels (Jahvon Blair, Nate Darling) et d’anciens joueurs (Isiaha Mike) de LNB, ils ont conduit le Canada vers une première victoire dans cet AmeriCup (54-88).

Né en Suisse d’un père canadien, Kyshawn George a préféré défendre les couleurs du Canada, au contraire de son frère Jamal qui joue pour la nation helvète. Après une première saison NBA encourageante avec les Washington Wizards (plus de 8 points et 4 rebonds de moyenne) aux côtés des Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, l’ailier prépare son exercice sophomore en essayant d’aller chercher un premier international avec le Canada.