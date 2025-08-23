Dans un duel de hauts draftées, Dominique Malonga dicte sa loi à Paige Bueckers !

Quelques jours après le nouveau record établi pour une rookie draftée par Paige Bueckers (44 points), Dominique Malonga a semble-t-il voulu répondre à celle qui l’a devancée à la dernière soirée de repêchage de la WNBA. Si l’internationale française n’a pas atteint les mêmes sphères que l’ancienne star de UConn, elle a été la joueuse la plus dominante lors de la probante victoire de Seattle sur le terrain de Dallas (60-95) !

Une potentielle discussion

pour le trophée de 6e joueuse de l’année ?

En constante montée en puissance sur le mois d’août, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a un peu plus appuyé cet état de fait ce samedi 23 août. En sortie de banc mais avec un temps de jeu conséquent (30 minutes), la native de Yaoundé a égalé son record en carrière (22 points), en frôlant la perfection avec 10 tirs réussis sur 12, ainsi que 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres pour 1 seul ballon perdu.

Ce qui a notamment permis à Seattle de vivre une véritable balade de santé dans le Texas, remportant chaque quart-temps pour un écart final de 35 points. Les stars de l’équipe, comme Gabby Williams (9 points et 5 rebonds), n’ont pas eu besoin de forcer leur talent, tandis qu’en face, Paige Bueckers a été discrète avec 11 points à 2/7 aux tirs.

Dominique Malonga 🇫🇷 cette nuit en WNBA : 22 points

9 rebonds

2 passes

3 contres

10/12 au tir

en 30 minutes Troisième match à plus de 20 points en sortie de banc cette saison 👀 Tout ça à 19 ans, bien sûr personne n'avait jamais fait ça avant ellepic.twitter.com/WywwdOUR2r — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 23, 2025

Ainsi, à seulement 19 ans, Dominique Malonga a réalisé un 3e match cette saison en compilant 20 points ou plus en sortie de banc, une première dans l’histoire de la franchise du Storm. De quoi potentiellement la propulser dans la discussion du trophée de 6e joueuse de l’année, elle qui tourne à 6,8 points à 53% et 4,4 rebonds ? Son début de saison ne plaide pas en sa faveur mais le biais de récence pourrait l’y aider en revanche…

Akoa-Makani plus forte que le trio tricolore des Valkyries

Les Françaises n’étaient pas mal non plus dans l’un des autres affrontements de la nuit en WNBA ! Si elles étaient déjà présentes en nombre (4), elles ont aussi brillé par leurs performances sur le parquet.

Déjà vainqueur à Golden State quelques jours auparavant, le Phoenix Mercury de Monique Akoa-Makani a remis le couvert à domicile (81-72). Efficace mais discrète dans la Baie d’Oakland (6 points), la Franco-Camerounaise a cette porté son équipe en terminant meilleur marqueuse de la partie (18 points à 6/9 aux tirs dont 4/6 à 3-points).

En face, les Tricolores des Valkyries n’ont pas été en reste, guidées par les 15 points de Janelle Salaün notamment, mais elles n’ont jamais pu combler l’écart en seconde période. Par ailleurs, Iliana Rupert Dossou-Yovo a compilé 9 points et 5 rebonds, alors que Carla Leite a enregistré 6 points et 3 passes décisives.