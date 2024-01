L’ASVEL va se séparer de Gianmarco Pozzecco et promouvoir Pierric Poupet

Nommé coach principal de l’ASVEL le 25 octobre, Gianmarco Pozzecco (51 ans) va être remplacé deux mois et une semaine plus tard. Selon nos informations et celles du Progrès, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Italie a coaché son dernier match ce jeudi 4 décembre. Au courant de la nouvelle avant même la rencontre, le natif de Gorizia a donc terminé son aventure dans le Rhône par une victoire en EuroLeague.

Joseph Gomis promu

Pour lui succéder, c’est l’un des assistants, Pierric Poupet (39 ans), qui va être promu jusqu’à la fin de la saison, avant la nomination d’un entraîneur plus référencé – la piste menant à Frédéric Fauthoux ayant pris de l’ampleur dernièrement. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Joseph Gomis, en charge du travail individuel, devrait basculer assistant-coach. Le général manager Michel Veyronnet pourrait également « se rapprocher du terrain » ajoute le quotidien sportif. Pierric Poupet a intégré le staff de l’ASVEL en 2021 où il a retrouvé son meilleur ami T.J. Parker. Auparavant, il avait coaché les U18 ELITE de Denain et contribué au développement du centre de formation du club où il a terminé sa carrière.