Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Un ancien joueur NBA fait la préparation avec Saint-Quentin

Betclic ÉLITE - Hamady Ndiaye participe actuellement à la préparation du Saint-Quentin Basketball. Passé la saison dernière par Hyères-Toulon en ELITE 2, l’ancien pivot NBA retrouve Philippe Da Silva, qu’il avait côtoyé à Nanterre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un ancien joueur NBA fait la préparation avec Saint-Quentin

Discret la saison passée avec le HTV en ELITE 2, Hamady Ndiaye s’entraîne actuellement avec le SQBB

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vu 20 matches avec le Hyères-Toulon Var Basket en ELITE 2 la saison passée, Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) participe actuellement à la préparation du Saint-Quentin Basketball pour la saison 2025-2026.

L’ancien pivot NBA (33 matchs), qui a porté de nombreux maillots en France, est arrivé pour renforcer le groupe de Philippe Da Silva durant l’intersaison.

Un renfort expérimenté pour le SQBB

Hamady Ndiaye sort d’un passage au Hyères-Toulon Var Basket en ELITE 2, où il a disputé 20 rencontres pour 1,1 point et 1,1 rebond en 8 minutes de moyenne. Son rôle était avant tout défensif et d’encadrement auprès des plus jeunes.

LIRE AUSSI

Avant cela, le pivot sénégalais est bien connu du public français pour avoir évolué dans plusieurs clubs : il a porté les couleurs de Nanterre (2022 à 2024), Pau-Lacq-Orthez (2020 à 2022) et Gravelines-Dunkerque (2017 à 2020). Passé aussi par la NBA (Sacramento, Washington), il a voyagé dans de nombreux championnats étrangers (Espagne, Italie, Israël, Porto Rico, etc.).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hamady Ndiaye.jpg
Hamady NDIAYE
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 38 ans (12/01/1987)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
1,1
#278
REB
1,1
#250
PD
0,4
#260

Des retrouvailles avec Philippe Da Silva

À Saint-Quentin, Hamady Ndiaye retrouve Philippe Da Silva, qu’il avait côtoyé du côté de Nanterre. Une complicité qui a facilité son intégration au sein du SQBB.

Le club picard pourra compter sur son expérience, son professionnalisme et son état d’esprit, toujours loués dans les clubs où il est passé. Un atout précieux pour accompagner la préparation et transmettre ses habitudes de travail à un effectif qui a de belles ambitions pour la saison 2025-2026.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00À la recherche d’un club, Charles Kahudi est partenaire d’entraînement à l’Élan Chalon
Présaison
00h00Bastien Pinault manque le tir de la gagne : Boulazac l’emporte d’une courte tête en préparation contre l’Élan Béarnais
boulazac ailier nba
Betclic ELITE
00h00Boulazac frappe fort pour finir : un ailier aux 600 matchs NBA débarque dans le Périgord !
dominique malonga paige bueckers
WNBA
00h00Dans un duel de hauts draftées, Dominique Malonga dicte sa loi à Paige Bueckers !
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Discret la saison passée avec le HTV en ELITE 2, Hamady Ndiaye s'entraîne actuellement avec le SQBB
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur NBA fait la préparation avec Saint-Quentin
schröder
EuroBasket
00h00En raison de « sa couleur de peau », Dennis Schröder estime qu’il ne sera jamais autant adulé que Dirk Nowitzki
poirier forfait
EuroLeague
00h00Forfait pour l’EuroBasket, Vincent Poirier va en plus louper toute la fin d’année 2025 !
EuroLeague
00h00Après son diagnostic d’une leucémie, Achille Polonara retrouve une équipe
république tchèque eurobasket
EuroBasket
00h00La République tchèque devra faire sans deux joueurs historiques à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0