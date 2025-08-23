Un ancien joueur NBA fait la préparation avec Saint-Quentin

Vu 20 matches avec le Hyères-Toulon Var Basket en ELITE 2 la saison passée, Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) participe actuellement à la préparation du Saint-Quentin Basketball pour la saison 2025-2026.

L’ancien pivot NBA (33 matchs), qui a porté de nombreux maillots en France, est arrivé pour renforcer le groupe de Philippe Da Silva durant l’intersaison.

Un renfort expérimenté pour le SQBB

Hamady Ndiaye sort d’un passage au Hyères-Toulon Var Basket en ELITE 2, où il a disputé 20 rencontres pour 1,1 point et 1,1 rebond en 8 minutes de moyenne. Son rôle était avant tout défensif et d’encadrement auprès des plus jeunes.

Avant cela, le pivot sénégalais est bien connu du public français pour avoir évolué dans plusieurs clubs : il a porté les couleurs de Nanterre (2022 à 2024), Pau-Lacq-Orthez (2020 à 2022) et Gravelines-Dunkerque (2017 à 2020). Passé aussi par la NBA (Sacramento, Washington), il a voyagé dans de nombreux championnats étrangers (Espagne, Italie, Israël, Porto Rico, etc.).

PROFIL JOUEUR Hamady NDIAYE Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 38 ans (12/01/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 1,1 #278 REB 1,1 #250 PD 0,4 #260

Des retrouvailles avec Philippe Da Silva

À Saint-Quentin, Hamady Ndiaye retrouve Philippe Da Silva, qu’il avait côtoyé du côté de Nanterre. Une complicité qui a facilité son intégration au sein du SQBB.

Le club picard pourra compter sur son expérience, son professionnalisme et son état d’esprit, toujours loués dans les clubs où il est passé. Un atout précieux pour accompagner la préparation et transmettre ses habitudes de travail à un effectif qui a de belles ambitions pour la saison 2025-2026.