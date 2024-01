Frédéric Fauthoux plutôt que Vincent Collet à l’ASVEL en 2024-2025 ?

S’il est question depuis plusieurs mois d’un retour de Vincent Collet à l’ASVEL en 2024, à la suite d’une année pré-olympique où il est resté à 100% à disposition de l’équipe de France, le club rhodanien pourrait faire confiance à un autre homme.

Le Progrès indique que le nom de Frédéric Fauthoux (51 ans) revient avec insistance dans les couloirs de l’Astroballe et de la LDLC Arena. Assistant-coach de T.J. Parker entre 2020 et 2022, le technicien landais a rejoint le club voisin de la JL Bourg en 2022. En Bresse, l’ancien coach de Levallois a atteint les playoffs d’EuroCup et la demi-finale de playoffs de Betclic ELITE pour sa première saison. Il fait mieux encore sur la première partie de saison 2023-2024 puisque la Jeunesse laïque est première du groupe B de l’EuroCup et deuxième de la saison régulière de Betclic ÉLITE.

La JL Bourg veut prolonger Frédéric Fauthoux

Si la JL Bourg souhaite le prolonger, qu’il est évoqué depuis plusieurs années comme le potentiel successeur de Vincent Collet en équipe de France masculine – bien que Kenny Atkinson, récemment nommé assistant-coach, soit désormais le favori -, revenir à l’ASVEL et coacher en EuroLeague cette fois en tant que n°1 apparaît comme étant plus attractif pour Freddy Fauthoux. Le Progrès précise que l’ancien shooteur de l’Élan béarnais serait « idéalement placé pour endosser le costume d’entraîneur principal de l’ASVEL, où il bénéficie de solides atouts… et de soutiens de poids. »

Avant toute chose, l’ASVEL semble manquer d’une direction sportive stable. L’arrivée d’un général manager référencé, doté d’une vision d’ensemble et de précieux contacts à l’international semble être nécessaire.