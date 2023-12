Kenny Atkinson et Frédéric Sarre intègrent le staff de l’équipe de France !

La FFBB a officialisé les arrivées de Kenny Atkinson, en tant que nouvel entraîneur adjoint, et de Frédéric Sarre, comme GM assistant, dans le staff de l'équipe de France.

« Je pourrais venir porter les sacs de Nicolas Batum, ou même laver son linge sale », blaguait Kenny Atkinson (56 ans), alors assistant des Los Angeles Clippers où officiait Batman, lorsqu’il était interrogé par RMC au printemps 2021 sur la possibilité de rejoindre le staff de l’équipe de France. Une perspective qui circulait déjà plusieurs mois, sans réellement ravir, d’ailleurs, le microcosme des entraîneurs tricolores. Plus de trois mois après le fiasco de Jakarta, et une élimination dès le premier tour de la Coupe du Monde, elle est devenue réalité : le technicien américain va intégrer le giron des Bleus, et ce ne sera pas pour un job d’intendant. Actuellement adjoint de Steve Kerr aux Golden State Warriors, il va remplacer Laurent Foirest dans le pool d’assistants de Vincent Collet. « Doté de multiples expériences en France, en Europe et en NBA, Kenny Atkinson répondait aux critères de recherche du staff technique », communique la FFBB. « Il apportera une véritable plus-value à l’équipe des techniciens déjà en place. »

« Vincent Collet, l’un des meilleurs coachs du monde »

Vu en Pro A pendant dix matchs à Montpellier en 1999/00, surtout considéré comme un bon meneur de Pro B où il a officié entre 2000 et 2004 (avec Golbey-Épinal, Mulhouse, Évreux et Nantes), Kenny Atkinson a démarré sa carrière de coach en France. Il a été assistant du Paris Basket Racing pendant deux ans, entre 2004 et 2006, secondant le champion du monde Gordon Herbert. Depuis, il a pris son envol vers la NBA, où il a notamment été à la tête des Brooklyn Nets de 2016 à 2020. Tout en gardant un œil sur le basket français… « L’équipe de France a beaucoup de talent et de très bons joueurs », disait-il à RMC en 2021. « On ressent l’état d’esprit d’un groupe qui adore jouer ensemble. Tout le monde aux États-Unis est impressionné par l’envie des joueurs français de continuer à représenter leur maillot malgré de longues saisons en NBA. J’ai un respect incroyable pour l’équipe de France. Il y a aussi un très bon coach, Vincent Collet, l’un des meilleurs du monde. J’adorerais venir observer son travail. Je voudrais juste voir et apprendre, ce serait une expérience formidable. Tu deviens un meilleur coach en découvrant la culture des autres. Le travail du staff de l’équipe de France est sous-estimé. » Soit, peut-être, un été olympique pour prendre la mesure du groupe et s’ériger en successeur potentiel de Vincent Collet ?

Par ailleurs, à l’approche des Jeux Olympiques, Yann Barbitch a souhaité prendre du recul quant à ses fonctions avec la fédération. Directeur sportif depuis 2014, GM adjoint depuis 2021, il sera remplacé dans ses fonctions par Frédéric Sarre (62 ans), pour qui le concept de retraite est décidément bien volatile. Déjà devenu consultant sur France 3 depuis son départ de la JL Bourg à l’automne, il sera désormais le bras droit de Boris Diaw (dont il avait fait l’un des leaders lors du triplé de Pau-Orthez en 2003) et épaulera l’ensemble du staff, apportant ses compétences de management acquises dans l’Ain depuis 2015. « La vision doit plus globale et à moyen-terme qu’un coach », nous expliquait-il lors d’un grand entretien en septembre. « Avec du recul, le truc super a été d’avoir pu construire le poste et d’avoir fait en sorte qu’il soit utile au club. Je me suis vraiment éclaté dans ce costume et j’ai essayé de pousser tout le monde dans la bonne direction. » Il sera en fonction dès la prochaine fenêtre internationale, avec la réception de la Croatie à Brest et un déplacement en Bosnie-Herzégovine fin février.