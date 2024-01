DeShaun Thomas quitte Badalone, l’ASVEL sur le coup ?

DeShaun Thomas (2,01 m, 32 ans) et à la Joventut Badalone, c’est terminé. L’ancien joueur de Nanterre (en 2013-2014) pourrait retrouver l’EuroLeague. L’ASVEL ferait partie des formations sur ses rangs.

Après avoir fait les belles heures de Nanterre, Deshaun Thomas pourrait revenir en France et plus particulièrement à Villeurbanne où son nom circule. https://t.co/fSk9zr10bX — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) January 4, 2024

Poste 4 à la carrière en EuroLeague très solide, DeShaun Thomas a encore prouvé sa valeur sur le début de saison en Liga Endesa et EuroCup. Après 22 matches, l’ancien joueur de Barcelone, l’Anadolu Efes Istanbul, Maccabi Tel-Aviv, Panathinaikos, Bayern Munich et Milan tournait 14,2 points à 43,9% de réussite aux tirs (dont 30,6% à 3-points), 3,1 rebonds et 0,9 passe décisive en moins de 26 minutes.

Déjà en cours de saison passée, l’ASVEL avait pisté cet intérieur fuyant, au même titre que le Zalgiris Kaunas. Il était finalement resté à Milan, malgré un faible temps de jeu. Reste à savoir si cette année il rejoindre le club de Tony Parker, dernier de l’EuroLeague et en proie à des instabilités permanentes au sein du staff et de la direction. Il retrouverait alors David Lighty avec qui il avait joué à Nanterre en 2013-2014.