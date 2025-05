Déjà une septième recrue à Villeneuve d’Ascq, avec Sokhna Adji Fall

Décidément, Villeneuve d’Ascq a décidé d’être actif sur ce début période des transferts. Faisant face à un renouvellement d’effectif, l’ESBVA-LM en est déjà à sa septième recrue en la personne de Sokhna Adji Fall (1,85m, 22 ans). Après le recrutement de Marie-Michelle Milapie, officialisé la veille, une nouvelle intérieure arrive dans le Nord

Formée en Espagne, à Gran Canaria, Sokhna Adji Fall est une jeune poste 5 de 22 ans. Elle a fait ses débuts dans le monde professionnel en 2023-24 avant de rejoindre la Turquie cette saison où elle a explosé sous les couleurs du Kayseri Basketbol. Lors de l’exercice 2024-2025, la Sénégalaise termine avec des moyennes de 14,2 points, 9,2 rebonds et 1,6 passe décisive en 33 minutes de moyenne. Elle va désormais découvrir La Boulangère Wonderligue, ainsi que l’EuroCup où le club a reçu une invitation. Sokhna Adji Fall complète le secteur intérieur nordiste aux côtés de Alexia Chery, Emmanuelle Tahane et Marie-Michelle Milapie.

Christophe Vitoux, manager général de l’ESBVA-LM :

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Sokhna Adji Fall à l’ESBVA-LM. C’est une jeune intérieure de petite taille, intense et très mobile. Elle était déjà très prometteuse lors de ses saisons à Gran Canaria et elle a su confirmer tout son potentiel cette année en Turquie. Avec Alexia (Chartereau) Chery, Emmanuelle Tahane et Marie-Michelle Milapie, Adji Fall incarne parfaitement le type de profil qu’on souhaitait ajouter à notre secteur intérieur : jeune, ambitieuse et dotée d’une marge de progression très intéressante.«